22.10.2021 - Chile und Argentinien

Unterwegs durch Wüsten und zu Gletschern - die Volkshochschule Neuss lädt zu einem spannenden Reisevortrag über die beiden südamerikanischen Länder Chile und Argentinien ein. In einem Bildvortrag zeigt Rainer Guttmann am Dienstag, 2. November 2021, um 19.30 Uhr im Romaneum die Höhepunkte einer Reise: Von der Atacama-Wüste im Norden, vorbei an schneebedeckten Andengipfeln bis Patagonien und Feuerland, der Insel im tiefen Süden des Kontinents, zeigen die Bilder Landschaften von beeindruckender Schönheit. Lamas, Guanakos, Magellanpinguine und der majestätische Kondor leben in diesen Regionen. Im Mietwagen oder Bus wird die Grenze überquert, um auf der argentinischen Seite der Anden spektakuläre Gletscher zu bestaunen. Danach führt die Bilderreise bis zur südlichsten Stadt der Welt. Auch die isoliert im Pazifik gelegene Osterinsel mit ihren geheimnisvollen Steinfiguren und der polynesischen Kultur werden besucht. Die Teilnahme an dem Vortrag ist kostenlos, um vorherige Anmeldung unter www. vhs-neuss.de wird gebeten.



(Stand: 22.10.2021, Kro)

Zu dem VHS-Vortrag „Chile und Argentinien“ finden Sie ein Foto in unserem Bildarchiv.