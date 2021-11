22.11.2021 - Optimierungen in der Grünflächenpflege

In der ersten Jahreshälfte 2021 war es unter anderem durch Corona-Streifendienste der Belegschaft und teilweise auch Ausfälle bei externen Dienstleistern zu temporären Verzögerungen in der Grünflächenpflege gekommen. Diese läuft inzwischen wieder im Normalbetrieb. Die Verwaltung hat außerdem das Qualitätsmanagement für externe Auftragsvergaben verbessert.

Durch zusätzliche Kapazitäten in der Auftragssteuerung und Auftragsplanung, die der Verwaltung seit Jahresmitte zur Verfügung stehen, sowie weiterer Spezialtechnik für die Pflege der Grünflächen ist zukünftig ein deutlich verbessertes Management der Grünpflege möglich.

So werden beispielsweise ab dem kommenden Frühjahr in der Nordstadt die Intervalle in der Rasenmahd in den Bereichen Jröne Meerke, Joostensbusch, Kruchensbusch, Grünzug Daimlerstraße und Grünzug Nehringskamp angepasst.

(Stand: 22.11.2021/Bo)