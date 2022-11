22.11.2022 - Gang durch den Advent in der Stadtbibliothek

Gang durch den Advent – so heißt eine traditionelle Veranstaltungsreihe, die pünktlich zum ersten Advent am Sonntag, 27. November 2022, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, eröffnet wird. Hier lesen und musizieren Kinder: Gewinner*innen des Lesewettbewerbs des Fördervereins der Stadtbibliothek sorgen für literarischen Genuss, für Musik sorgen Schüler*innen der Musikschule der Stadt Neuss. Es handelt sich um eine Kooperationsveranstaltung von Stadtbibliothek, Musikschule und der Fördervereine der beiden Einrichtungen. Der Eintritt ist frei.