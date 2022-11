22.11.2022 - Neujahrsempfang und -konzert der Stadt Neuss 2023

Der Kartenvorverkauf für das traditionelle Neujahrskonzert der Stadt Neuss mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (dkn) startet ab Samstag, 26. November 2022, um 9 Uhr.

Dem Konzert in der Stadthalle am Sonntag, 8. Januar 2023, um 11 Uhr wird ein Empfang von Bürgermeister Reiner Breuer vorangestellt, der um 10 Uhr im Foyer der Stadthalle beginnt. Zu Gehör kommen sowohl klassische „Neujahrskonzertkompositionen“ sowie die Symphonie Nr. 6 F-Dur op. 68 von Ludwig van Beethoven, die sogenannte „Pastorale“. Die Leitung des Neujahrskonzertes hat der Chefdirigent der Kammerakademie, Christoph Koncz. Durch das Programm führt erneut der bekannte Radio- und Fernsehmoderator Daniel Finkernagel.

Der Kartenvorverkauf findet statt, in der Tourist-Information, Büchel 6, in Neuss und in weiteren an das Ticketsystem angeschlossen Vorverkaufsstellen sowie im Internet auf westticket.de. Der Preis beträgt 15 Euro zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr von 2 Euro pro Karte. Über www.westticket.de bestellte Karten können per „Ticketdirekt“ bequem zuhause ausgedruckt werden, für online gekaufte Karten fallen allerdings weitere 2 Euro Gebühren an. Um möglichst vielen Neusserinnen und Neussern den Besuch des Neujahrsempfangs und des -konzertes zu ermöglichen, werden pro Person maximal vier Karten ausgegeben.