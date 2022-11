22.11.2022 - Neusser Seniorensitzung findet wieder statt

Nach zwei Jahren Corona bedingter Zwangspause soll nun auch die „Neusser Seniorensitzung“ wieder voll durchstarten. Am Dienstag, 07. Februar 2023, um 14 Uhr, werden in der Stadthalle Neuss wieder etliche Highlights, u.a. Guido Cantz, Liselotte Lotterlappen, Achnes Kasulke, „Der Sitzungspräsident“ und das Tanzcorps „Rote Husaren Manheim“, erwartet und für einen stimmungsvollen Nachmittag sorgen.



Für die Seniorenkarnevalssitzung der „Großen Neusser Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß-Gelb“ und der Stadt Neuss können ab sofort Eintrittskarten zum Preis zwischen 10,50 € und 21,50 € vorbestellt werden.



Kontakt:

Sozialamt Stadt Neuss, Imke Kronhof, erreichbar per E-Mail: imke.kronhof@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 90-5005.