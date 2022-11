22.11.2022 - Stadtbibliothek im Dezember

Mit dem Beginn der Adventszeit Ende November kommt sowohl das Weihnachtsfest als auch das Jahresende immer näher. Damit verbunden sind einige Schließungstage der Stadtbibliothek. Geöffnet ist die Stadtbibliothek in der letzten Dezemberwoche vom 27. bis zum 30. Dezember zu den gewohnten Zeiten für das Publikum: Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 18 Uhr und am Freitag von 11 bis 22 Uhr, wobei ab 18 Uhr kein Servicepersonal, sondern der Wachdienst in der Stadtbibliothek ist. An folgenden Fest- und Feiertagen ist die Bibliothek geschlossen: Von Heiligabend bis zum 2. Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester und am Neujahrstag. An den Schließungstagen versorgt die digitale Zweigstelle „Onleihe“ Interessierte mit neuem Lesestoff. Nähere Informationen unter: „Onleihe“

Im Dezember gibt es in der Bibliothek eine weitere Schließungszeit: Am Freitag, 2. Dezember, schließt die Bibliothek aufgrund einer Veranstaltung bereits um 18 Uhr für den Publikumsverkehr. An diesem Tag wird ein besonderes Jubiläum gefeiert: Der Förderverein „Pro Stadtbibliothek e.V.“ unterstützt seit 20 Jahren die Arbeit der Stadtbibliothek finanziell, ideell sowie mit Tatkraft und Ideenreichtum. Dank des Fördervereins konnten zahlreiche Projekte umgesetzt werden: Initiiert wurde der Lesewettbewerb für Grundschulen, in einigen Kindertagesstätten wurden „Zwergenbibliotheken“ eingerichtet und fremdsprachige Lesepat*innen ausgebildet. Lesungen an ungewöhnlichen Orten oder mit ungewöhnlichen Gästen, wie die beliebte Veranstaltungsreihe „Lesen mit Hund“ sowie der „Gang durch den Advent“ gehen auf die Initiative des Fördervereins zurück. Das alljährliche Lesefest „Neuss liest“ und der „Sommerleseclub“ werden vom Förderverein von Anfang an mit unterstützt und finanziell gefördert.



Nähere Informationen zum Förderverein und zur Mitgliedschaft auf der Website.

Veranstaltungen im Dezember im Überblick:





2. Dezember 2022: Gaming Club in der Stadtbibliothek

Am Freitag, 2. Dezember, öffnet ab 16 Uhr der „Gaming Club“ in der Stadtbibliothek. Bis 18 Uhr können Jugendliche ab zwölf Jahren an den Konsolen Computerspiele ausprobieren und allein oder im Team miteinander spielen und sich über aktuelle Games und Events austauschen. Der „Gaming-Club“ findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden e. V.“ statt. Für die Ausleihe der Spiele und Konsolen ist ein Bibliotheksausweis erforderlich. Dieser ist für Jugendliche bis 21 Jahre kostenfrei. Eine Voranmeldung ist wünschenswert.

2. Dezember 2022: reinHÖREN: Der Podcast-Workshop

Die Stadtbibliothek lädt Jugendliche ab 12 Jahren mit ihren Familien am Freitag, 2. Dezember, zu dem Workshop „reinHÖREN“ ein. Ab 16 Uhr erfahren sie vom Journalisten und Podcaster Julian Hilgers, was ein Podcast ist, hören einige Beispiele und lernen dann, wie sie im neuen Podcast-Studio im Makerspace selbst einen Podcast produzieren können. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

8. Dezember 2022: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Emil im Schnee“

Zum Bilderbuchkino „Lesebär“ sind Kinder zwischen drei und sechs Jahren am Donnerstag, 8. Dezember, um 15 Uhr in die Stadtbibliothek eingeladen. In der Geschichte von Astrid Henn „Emil im Schnee“, lernen sie einen Jungen kennen, der keine Lust und auch ein bisschen Angst hat, mit den anderen Kindern rodeln zu gehen. Dafür begibt er sich lieber auf die Suche nach einem echten Eisbären. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Nähere Informationen auf der Website.

10. Dezember 2022: Familienzeit: Digitale Kunst – Winterbilder mit geometrischen Figuren erstellen

Am Samstag, 10. Dezember, werden Kinder von sechs bis acht Jahren mit ihren Familien in der Familienzeit: „Digitale Kunst“ ab 11 Uhr lernen, wie sie geometrische Formen mit Hilfe der kindgerechten App „Easy draw with shapes“ in digitale Kunst umsetzen und winterliche Bilder gestalten können: Ob Schneemänner, Tannenbäume, Kerzen oder kleine Geschenke für Verwandte und Freund*innen, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der „HABA Digitalwerkstatt“ angeboten und ist für alle Teilnehmer*innen kostenfrei. Da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung über die Website unbedingt erforderlich.

13. Dezember 2022: 3D-Drucker-Führerschein mit Einführung in „UltiMaker Cura“

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene mit gültigem Bibliotheksausweis können im Workshop am Dienstag, 13. Dezember, um 15:30 Uhr den 3D-Druckerführerschein in der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

13. Dezember 2022: Filmabend „Unser Boden – Unser Erbe“

Zu einem Filmabend am Dienstag, 13. Dezember, um 19 Uhr laden die Foren von „neuss agenda 21 e.V.“ und die Stadtbibliothek ins Hitch-Kino ein. Gezeigt wird der Film „Unser Boden – Unser Erbe“. Der Regisseur und Drehbuchautor Marc Uhlig möchte mit diesem Dokumentarfilm die Gefahren des ungebremsten Verbrauchs der Ressource „Boden“ aufzeigen und damit einen wichtigen Beitrag zur Klimadiskussion leisten. Im Anschluss an den Film geben die Netzwerkpartnerorganisationen im Foyer Gelegenheit zum Gespräch. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen auf der Website.

16. Dezember 2022: Lesen mit Hund

Am Freitag, 16. Dezember, werden in der Stadtbibliothek besondere Gäste erwartet: Bam-Bam, Keks oder Fluffy. Die beliebte Veranstaltungsreihe „Lesen mit Hund“, in der die Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“ sich gern von Kindern vorlesen lassen, startet um 16 Uhr. In einer positiven Atmosphäre können Grundschulkinder ab der zweiten Klasse ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e. V.“ durchgeführt und im Rahmen des Programms „Ankommen nach Corona“ des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung jedoch unbedingt erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist.

21. Dezember 2022: Schreiben, Lesen und darüber Reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 21. Dezember, findet in der Zeit von 16:30 bis 18 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek ein „Inklusiver Literaturkurs“ statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter fachlicher Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selbst schreiben zu lernen, vorzulesen und darüber mit den anderen Teilnehmer*innen zu sprechen. Dieses Angebot findet an jedem dritten Mittwoch im Monat in Kooperation mit der Behindertenhilfe der St. Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich, sie ist kostenfrei. Nähere Informationen über die Website.

22. Dezember 2022: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Paul wartet auf Weihnachten“

Beim letzten Bilderbuchkino „Lesebär“ des Jahres geht es in der Stadtbibliothek am Donnerstag, 22. Dezember, weihnachtlich zu. Kindern zwischen drei und sechs Jahren wird um 15 Uhr die Geschichte „Paul wartet auf Weihnachten“ von Stefanie Gerstenberger und Susanne Göhlich vorgelesen. Dabei werden sie zum aktiven Mitmachen aufgefordert und in die Geschichte eingebunden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei. Nähere Informationen auf der Website.

Ausstellungen im Dezember:



Im „Geburtstagsregal“ im 2. Obergeschoss werden die Werke von Autor*innen präsentiert, die in diesem Monat einen runden Geburtstag feiern: Die deutsche Autorin, Feministin und Publizistin Alice Schwarzer wird am 3. Dezember 80 Jahre alt. Seinen 60. Geburtstag feiert der deutsche Autor Volker Kutscher am 26. Dezember.

Im 1. Obergeschoss werden neben der Saatgutbibliothek mit einigen Titeln zum Gärtnern auch Medien zum Artenschutz präsentiert.

Die Bilder des Neussers Stefan Spintig, der mit seinen „Playmobil“-Figuren auf Sehenswürdigkeiten im Neusser Stadtgebiet einen besonderen Blick ermöglicht, werden im Dezember im Foyer der Stadtbibliothek gezeigt. Die zu den Sehenswürdigkeiten passenden Medien verlocken dazu, sich über die Neusser Stadtgeschichte zu informieren.

(Stand 21.11.2022)