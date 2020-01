23.01.2020 - Pflegepersonen für Kinder und Jugendliche gesucht

... sucht Pflegefamilien beziehungsweise Pflegepersonen, die bereit sind, Kinder und/oder Jugendliche in den eigenen Haushalt aufzunehmen. Die Pflege kann zeitlich befristet oder auf Dauer sein. Wer Freude am Zusammenleben mit Kindern hat, über pädagogisches Geschick und Einfühlungsvermögen verfügt, Zeit und Geduld hat, offen und tolerant ist, belastbar und konfliktfähig, dann sind das die besten Voraussetzungen für die Aufnahme eines Kinders beziehungsweise eines/einer Jugendlichen. Bei der Informationsveranstaltung am Mittwoch, 29. Januar 2020, von 19 bis 20.30 Uhr, im Romaneum, Brückstraße 1, Neuss, werden die verschiedenen Pflegeformen vorgestellt, die rechtlichen Grundlagen erklärt, das Bewerberverfahren erläutert und die Anforderungen und Voraussetzungen verdeutlicht. Die Raumangabe kann dem Aushang vor Ort entnommen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantwortet gerne der Pflegekinderdienst unter 02131/905189.