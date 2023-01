24.01.2023 - 25 Jahre Roundabout

Der Jazz- und Popchor der Musikschule der Stadt Neuss feiert 25 Jahre seines Bestehens und feiert dieses Silberjubiläum mit zwei Konzerten im Pauline-Sels-Saal des RomaNEum. Am 4. Februar 2023 um 19.30 Uhr und am 5. Februar 2023 um 17 Uhr freut sich Roundabout wieder auf der Bühne stehen zu können und den Pauline-Sels-Saal mit Klangfülle, Groove und Lebensfreude zu füllen. Der Chor wurde 1998 ins Leben gerufen und besteht momentan aus ca. 45 Frauen und Männern und singt Songs aus Jazz, Rock, Soul und Pop. Auch dieses Mal wieder spannt sich der Bogen von Jazzstandards wie der Sensation des Jahre 1938 „Sing, sing, sing“ bis hin zum Jan-Delay Hit „Hoffnung“ aus dem Jahre 2009. Die Leiterin Anne Hartkamp hat den Chor mit Erfindungsreichtum und Engagement erfolgreich durch die schwierige Zeit der Pandemie geführt und weiterhin lebt der Chor vom ihrem Einsatz und dem Einsatz der Chormitglieder, die z.B. etliche kleinere Gesangsensembles aus den Reihen des Chors gebildet haben und damit zusätzlich selbstständig proben. Karten sind an der Tourist Information zum Preis von 10,-€ / 6,-€ plus VVK erhältlich. Restkarten ggfs. an der Abendkasse.

