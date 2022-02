23.02.2022 - Aufnahmeentscheidung der Viertklässler verzögert sich

Die Entscheidung über die Aufnahme der Viertklässlerinnen und Viertklässler an den städtischen Neusser weiterführenden Schulen verzögert sich. Aufgrund eines Dringlichkeitsantrages bezüglich der Einrichtung einer Mehrklasse an einem Neusser Gymnasium wurde im Rat am 18. März 2022 eine Sondersitzung des Schulausschusses vereinbart, wo letztendlich über die Konsequenzen aus dem Anmeldeverhalten beraten wird.

Die damit verbundene Sondersitzung des Schulausschusses am 1. März 2022 und die dort von der Politik zu treffende Entscheidung wie eine mögliche im weiteren Verlauf einzuholende Genehmigung bei der Bezirksregierung Düsseldorf müssen zunächst abgewartet werden. Erst im Anschluss kann eine mögliche Entscheidung über die Aufnahme der einzelnen Schülerinnen und Schüler getroffen werden.

Die Eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler werden nach Ablauf des Verfahrens umgehend auf dem Postweg informiert. Die Schulverwaltung bittet von weiteren Anfragen in den Schulen bezüglich der Aufnahme abzusehen.

(Stand: 23.02.2022/Bo)

Als ergänzende Information, finden Sie nachfolgend den Text des Elternbriefes, mit dem die Stadt Neuss derzeit die betreffenden Eltern informiert.



ELTERNBRIEF

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,



in der letzten Woche hatten Sie die Möglichkeit, Ihr Kind an einer weiterführenden Schule der Stadt Neuss anzumelden. Ihnen wurde das Ergebnis der Entscheidung über die Aufnahme Ihres Kindes für die kommende Woche, nach Karneval, in Aussicht gestellt.



Ein Dringlichkeitsantrag an den Rat am vergangenen Freitag bezüglich der Einrichtung einer Mehrklasse an einem Neusser Gymnasium wurde an den Schulausschuss verwiesen. Dieser tagt zu diesem Thema in einer Sondersitzung am nächsten Dienstag, den 1. März 2022. Erst im Anschluss an diese Sitzung und einer im weiteren Verlauf einzuholenden Genehmigung bei der Bezirksregierung Düsseldorf, kann an den städtischen Neusser Schulen eine Entscheidung über die Aufnahme der einzelnen Schülerinnen und Schüler getroffen werden.



Mir ist durchaus bewusst, wie sehr Sie und Ihre Kinder der Entscheidung über die Aufnahme an der weiterführenden Schule entgegenfiebern. Doch leider sind die Schulen gezwungen, die o.g. Ergebnisse abzuwarten. Sie können sicher sein, dass alle an diesem Verfahren Beteiligten ihr Bestes geben, um möglichst zügig zu einer Entscheidung zu kommen.



Ich bitte Sie herzlich, von weiteren Anfragen in den Schulen bezüglich der Aufnahme abzusehen. Sie erhalten unaufgefordert eine schriftliche Mitteilung auf dem Postweg.