23.02.2022 - Sondersitzung des Schulausschusses

Aufgrund eines Dringlichkeitsantrages bezüglich der Einrichtung einer Mehrklasse an einem Neusser Gymnasium wurde im Rat am 18. März 2022 eine Sondersitzung des Schulausschusses vereinbart. Diese Sondersitzung wird am kommenden Dienstag, 1. März 2022 im Ratssaal des Neusser Rathauses stattfinden.

Sitzungsbeginn, der vom Ausschussvorsitzenden Ralph-Erich Hildebrandt geleiteten Sitzung, ist um 17 Uhr.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail bei despina.kosmidou@stadt.neuss.de anmelden. Neben der Maskenpflicht verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. Die entsprechenden Nachweise werden vor Sitzungsbeginn kontrolliert.

*

(Stand: 23.02.2022/Bo)