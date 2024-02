22.02.2024 - Faszination Papier - Schenkung an das Clemens Sels Museum Neuss

Mit seiner Schenkung am Donnerstag, 22. Februar 2024, bringt Goekhan Erdogan seine tiefe Wertschätzung dem Clemens Sels Museum Neuss und seiner Dependance dem Feld-Haus – Museum für Populäre Druckgrafik zum Ausdruck. Anlässlich der Ausstellung „Losgelöst. Zeitgenössische Positionen aus Papier“ wurde dort im vergangenen Jahr eine bedeutende Werkgruppe des 1978 in Frankfurt am Main geborenen Künstlers gezeigt.

Ausgangspunkt der Arbeiten von Goekhan Erdogan ist sein Selbstporträt, genauer gesagt das eigene, drucktechnisch vervielfältigte Passbild. Hieraus formt der Künstler unterschiedlich große Blöcke, die er anschließend mit verschiedenen Holzbearbeitungstechniken weiterbearbeitet. Ins­besondere die marmorne Anmutung der teils samtglatten Oberflächen verleiht seinen Arbeiten dabei eine skulpturale Qualität. So wird das Papier – über seine bisherigen Eigenschaften als künstlerisches Medium hinaus – im Kontext von Skulptur erlebbar.

Neben der Präsentation Populärer Druckgrafik hat sich das Feld-Haus auch der Präsentation wichtiger Positionen zeitgenössischer Künstler verschrieben, die auf innovative Weise mit dem Medium Papier arbeiten. So ist es für das Clemens Sels Museum Neuss ein besonderes Glück, aus der gezeigten Werkgruppe eine zweiteilige Arbeit von 2020 als Schenkung des Künstlers zu erhalten und damit seine Sammlung um ein bedeutendes Stück zu erweitern.

Fotos für Ihre Berichterstattung stehen in unserem Bildarchiv zur Verfügung (Foto: Stadt Neuss; v.l.n.r. Kuratorin Anita Hachmann, Goekhan Erdogan, Museumsdirektorin Dr. Uta-Husmeier-Schirlitz).