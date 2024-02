23.02. 2024 - Neuss steht weiterhin solidarisch an der Seite der Ukraine

Am 24. Februar 2024 jährt sich der Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine zum zweiten Mal. Die Stadt Neuss steht weiterhin solidarisch an der Seite der Ukraine und setzt mit der Beflaggung des Rathauses ein Zeichen der Verbundenheit mit den Opfern des Krieges. Von Freitag, 23. Februar, bis Montag, 26. Februar 2024, wird die ukrainische Flagge gemeinsam mit den Flaggen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und der Stadt Neuss am Rathaus gehisst.

„Unsere Solidarität und Unterstützung gilt weiterhin und uneingeschränkt den Menschen in der Ukraine, die seit nunmehr zwei Jahren unter Krieg und Terror leiden. Als Stadtgesellschaft haben wir seit Beginn des Angriffskrieges unglaubliches bei der Aufnahme und Integration von Geflüchteten sowie der Bereitstellung von Hilfsgütern geleistet! Das Engagement der zahlreichen Vereine und Initiativen macht mich stolz und zuversichtlich für die Zukunft“ äußert sich Bürgermeister Reiner Breuer.

Neben der Beflaggung zeigt die Stadt Neuss im Rathaus vier Kunstwerke der crossmedialen Ausstellung „Helden, Helfer, Hoffnung“ des Blau-Gelben Kreuz, Deutsch-Ukrainischer Verein e.V. Die Ausstellung unter der Schirmherrschaft der Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum, präsentiert insgesamt zehn bewegende Geschichten von Menschen aus der Ukraine und Deutschland, die auf unterschiedliche Weise vom Krieg betroffen sind. Die in Kyiv geborene Künstlerin, Anna Movenko, erzählt mit ihrer Kunst Geschichten von Tapferkeit und ermöglicht es den Betrachterinnen und Betrachtern, sich emotional damit zu verbinden.

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, findet die Ausstellung nicht nur vor Ort in den 27 teilnehmenden Rathäusern und öffentlichen Räumen statt, sondern wird auch digital zugänglich gemacht. Über einen QR-Code können interessierte Bürgerinnen und Bürger die Porträts und Geschichten der Ausstellung online erleben. Die digitale Ausstellung kann über den folgenden Link aufgerufen werden: https://www.bgk-verein.de/ausstellung-helfer-und-helden/

Derzeit haben rund 1.700 Geflüchtete aus der Ukraine Zuflucht in Neuss gefunden. Der überwiegende Teil der Menschen konnte in Privatunterkünften untergebracht werden. Hilfestellungen für Geflüchtete aus der Ukraine und eine Übersicht der Neusser Initiativen für Sachspenden und ehrenamtliches Engagement stehen auf Neuss.de zur Verfügung.

