23.03.2020 - Rechtsverordnung des Landes NRW in Kraft getreten

Die am Sonntag erlassene „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2“ (CoronaSchVO) des Landes NRW beinhaltet weitere einschneidende Maßnahmen für die Bevölkerung. Die Stadt Neuss wird die neuen Bestimmungen, die zunächst bis zum 19. April 2020 gültig sind, ab sofort energisch und konsequent umsetzen. Wenn nötig, werden zur Durchsetzung auch Zwangsmittel eingesetzt. Für die Neusser Bürgerinnen und Bürger bedeutet das konkret, dass im Falle der Zuwiderhandlung mit deutlichen Bußgeldern zu rechnen ist.

Die Stadt Neuss ordnet deshalb folgende Ahndungshöhen an:

§ 12 CoronaSchVO regelt Ansammlungen und den Aufenthalt im öffentlichen Raum. Danach sind Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen ab sofort untersagt. Bürgerinnen und Bürgern, die gegen diese Bestimmung verstoßen, wird im Erstfall ein Bußgeld in Höhe von 200 bis 500 Euro auferlegt. Ein zweiter Verstoß wird mit einem weiteren Bußgeld in Höhe von 500 bis 1000 Euro geahndet.

§ 5 und § 9 CoronaSchVO beziehen sich auf die Vorgaben für Handel (§ 5) und Gastronomie (§ 9). Zuwiderhandlungen ziehen im Erstfall ein Bußgeld in Höhe von 500 bis 1000 Euro nach sich. Ein zweiter Verstoß wird mit einem weiteren Bußgeld in Höhe von 1000 bis 25.000 Euro geahndet.

Die Rechtsverordnung des Landes NRW kann hier im Wortlaut nachgelesen werden: https://www.neuss.de/downloads/2020/verordnung-zum-schutz-vor-neuinfizierungen-mit-dem-coronavirus-des-landes-nrw.pdf