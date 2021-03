23.03.2021 - Klimaschutzsiedlung Blausteinsweg

Mit der Vermarktung von Baugrundstücken für das zweite Teilgebiet der Klimaschutzsiedlung „Holzheim – Blausteinsweg“ wird ab Mai 2021 begonnen. Bis zum 30. April 2021 besteht für alle neuen Interessenten die Möglichkeit, sich für eines der Grundstücke zu bewerben. Weitere Bewerbungen werden nach Ende der Frist nicht mehr angenommen. Ab Mai 2021 werden die Bewerberinnen und Bewerber über den genauen Ablauf der Vermarktung informiert und erhalten die relevanten Unterlagen.

In dem Teilgebiet am Blausteinsweg liegen insgesamt 32 Grundstücke, von denen zunächst 18 Baugrundstücke angeboten werden. Diese sind überwiegend für freistehende Einfamilienhäuser geeignet und werden größtenteils mittels Kalter Nahwärme mit Wärmeenergie versorgt. Zudem können sie teilweise auch als Erbbaurechtsgrundstücke erworben werden. 14 weitere Baugrundstücke für freistehende Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften im Baugebiet werden zu einem späteren Zeitpunkt vermarktet. Interessenten erhalten über ein Punktesystem die Möglichkeit, im Auswahlverfahren ein Grundstück von der Stadt Neuss zu erwerben. Bewerberinnen und Bewerber, die in der Vergangenheit bereits ein Grundstück von der Stadt Neuss erhalten haben, werden in diesem Auswahlverfahren nicht mehr berücksichtigt.

Bereits Ende 2017 hat die Stadt Neuss mit der Vermarktung von 31 erschlossenen Baugrundstücken im ersten Teilgebiet begonnen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Hierbei wurden die Anforderungen im Rahmen des Klimaschutzes im Vergleich zum konventionellen Hausbau als deutlich höher angesetzt.

(Stand: 23.03.2021, Kro)