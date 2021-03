23.03.2021 - Vorbereitungen der Damwild-Umsiedlung beginnen

Derzeit werden im Selikumer Gehege erste Maßnahmen zur Umsiedlung eines Teils des dort beheimateten Damwildes durchgeführt. Weil die Herde für das Gehege zu groß zu werden droht, sollen etwa 35 Tiere in ein Gehege in die Eifel umgesiedelt werden. Um die Selektion von Tieren möglichst schonend vornehmen zu können, muss dafür vorab ein Teil des Geheges abgetrennt werden. Die dafür erforderlichen Gitter wurden nun aufgestellt, damit die Tiere sich nun über mehrere Wochen an die veränderte Situation gewöhnen können und dann beim Abtransport ein einfaches und möglichst schonender Transport der Tiere aus dem abgetrennten Bereich erfolgen kann.

(Stand: 23.03.2021/Spa)