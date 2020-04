23.04.2020 - Shakespeare Festival 2020 abgesagt

„The plague on both your houses“– mit einer Inszenierung von Romeo and Juliet hätte das 30. Shakespeare Festival im Globe Neuss eröffnen wollen, was nun zwar nicht die Pest, die Mercutio den Montagues und Capulets an den Hals wünscht, sondern die aktuelle Pandemie des Covid-19 Virus verhindert.

Wir haben bis zuletzt auf das scheinbar Unmögliche gehofft, das Jubiläum in diesem Sommer feiern zu können. Doch durch die Bauweise, die Enge und die eingeschränkten Belüftungsmöglichkeiten des Globe Theaters mit seinen 500 Plätzen wäre es nicht möglich, Sicherheitsabstände im Publikumsbereich einzuhalten bzw. sonstige effektive Maßnahmen zu ergreifen, um eine mögliche Infektion zu verhindern. Auch die Außengastronomie, die ein fester Bestandteil des Shakespeare Festivals darstellt, könnte aus diesem Grunde nicht durchgeführt werden.

Von offizieller Seite ist eine Veranstaltung dieser Form und Größe zum geplanten Zeitpunkt nicht umsetzbar. Mehrere behördliche Verbote hindern uns daran, das Festival 2020 durchzuführen:

1. Die Bund- und Länderkommission hat alle Großveranstaltungen bis einschließlich 31.08.2020 untersagt. Aus diesem Grund darf eine Großveranstaltung wie das Shakespeare Festival nun nicht mehr durchgeführt werden.

2. Die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) müssen beachtet werden, wonach alle notwendigen Maßnahmen zu Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Gefahren ergriffen werden müssen.

3. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Coronaschutzverordnung ist der Betrieb von Theatern, Opern- und Konzerthäusern untersagt und gemäß §§ 11, 12 dieser Verordnung sind Veranstaltungen und Zusammenkünfte generell verboten.

Die Gesundheit des Publikums wie der Künstlerinnen und Künstler hat absolut Vorrang. Auch zu Shakespeares Zeiten mussten die Theater mehrfach wegen Epidemien für längere Zeit schließen, um später wieder öffnen zu dürfen. So wird das gesamte Shakespeare-Team alles daransetzen, das 30. Shakespeare Festival im Juni 2021 wie Phoenix aus der Asche glanzvoll wiedererstehen zu lassen. Weitere Informationen sind unter www.shakespeare-festival.de erhältlich.