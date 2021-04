23.04.2021 - Notenrätsel aus Neuss nach China exportiert

Dagmar Wilgo, Fachleiterin für Blockflöte an der Musikschule der Stadt Neuss, hat ihre speziell für den Elementarbereich in Neuss entwickelten Arbeitsblätter nicht nur erfolgreich in Deutschland verlegen, sondern jetzt auch ins Chinesische übersetzen lassen. Denn auch dort ist der Bedarf an qualitativ hochwertigen musikpädagogischen Arbeitshilfen „Made in Neuss“ offensichtlich groß. So hat der große und traditionsreiche Verlag Schott-Music aus Mainz mitgeteilt, dass er die bereits in deutscher Sprache erschienene Ausgabe des "Instrumenten-Rätselblock“ aus der Feder von Wilgo mit Illustration und Layout von Maren Blaschke sowie Redaktion Thomas Sporer erfolgreich nach China lizenzieren konnte. Der Verlag People's Music Publishing House, der einzige Musikverlag auf nationaler Ebene in China mit Sitz in Peking, bringt eine chinesische Lizenzausgabe in vier Bänden heraus. Die Welt der Musik steckt voller Rätsel und 40 abwechslungsreiche Spielseiten garantieren jede Menge Rätselspaß rund um Musikinstrumente. Es gibt spannenden Suchbilder, lustige Kombinationsspiele, verwirrende Labyrinthe, knifflige Knobeleien und raffinierte „Finde den Unterschied“-Spiele. Dazu gibt es eine CD mit beliebten Kinderliedern, deren Texte zum Mitsingen auf den einzelnen Seiten abgedruckt sind. Ob es demnächst auch dass Neusser Heimatlied auf Chinesisch zu hören gibt bleibt abzuwarten, aber ein Anfang ist gemacht.

(Stand: 23.02.2021/Spa)