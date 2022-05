23.05.2022 - Endspurt beim Stadtradeln

Über 280.000 Kilometer haben 1.835 aktive Radler*innen bislang beim Stadtradeln 2022 für Neuss zurückgelegt. Seit dem Starttermin am 6. Mai 2022 wurde damit eine CO2-Einsparung von rund 43 Tonnen erzielt und ein erfolgreiches Zeichen beim Klimaschutz gesetzt.

Der diesjährige Neusser Stadtradeln-Star Björn Rottenbiller geht mit gutem Beispiel voran und lässt sein Auto während des knapp dreiwöchigen Aktionszeitraums stehen. In seinem Blog unter www.stadtradeln.de/neuss berichtet er von seinen Erfahrungen.



Die Stadt Neuss zeichnet Teams in vier Kategorien aus: „Sonderkategorie Schulen“, „Team mit den meisten Gesamtkilometern (außer Schulen)“, „Team mit den meisten Kilometern pro Kopf (außer Schulen)“ sowie „Fahrradaktivste Stadtratsfraktion“.



Ein kleines Zwischenfazit nach rund zwei Wochen zeigt, dass in der Sonderkategorie Schulen das Gymnasium Norf derzeit mit rund 38.400 KIlometern an der Spitze steht. Auch die Plätze zwei und drei werden mit dem Quirinus-Gymnasium und der Gesamtschule Norf von Neusser Schulen belegt. Die Jugend geht also mit gutem Beispiel voran. Außerhalb der Schulwertung ist zurzeit das Team „St. Augustinus Gruppe“ in der Kategorie mit den meisten Gesamtkilometern (rund 13.600 Kilometer) in Führung. Auch die Politik beteiligt sich: Derzeit radeln 28 Neusser Stadtverordnete mit und treten für Ihre Fraktionsteams fleißig in die Pedale.



Im Wettbewerb der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss steht die Stadt Neuss mit über 281.000 Kilometern an der Spitze, bei den Kilometern pro Einwohner*in ist allerdings noch Luft nach oben, hier steht Neuss auf dem vorletzten Platz. Also: Weiter fleißig in die Pedale treten. Denn noch ist alles offen. Das Stadtradeln in Neuss endet am Donnerstag, 26. Mai 2022, und sowohl Teams als auch Radler*innen können sich bis zu diesem Datum noch online unter www.stadtradeln.de/neuss anmelden. Jede*r, der in Neuss wohnt, arbeitet, zur Schule geht, eine Ausbildung macht oder einem Verein angehört, kann mitmachen. Jeder geradelte Kilometer zählt im lokalen, regionalen und bundesweiten Wettbewerb. Dabei nicht vergessen, die Kilometer fristgerecht einzutragen! Die Nachtragsfrist von zurückgelegten Kilometern läuft bis einschließlich zum 3. Juni 2022.



Für Rückfragen und Unterstützungsbedarf steht das Klimateam beim Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima unter klimaschutz@stadt.neuss.de gerne zur Verfügung.

(Stand: 23.05.2022/Spa)