23.06.2022 - ZeughausKonzerte 2022/23

Die Saison 2022/23 der ZeughausKonzerte lässt aufhorchen: Für die Programmplanung zeichnet erstmals Kulturamtsleiter und Intendant der ZeughausKonzerte Dr. Benjamin Reissenberger verantwortlich. Seine Handschrift unterstreicht die Vielfalt und Lebendigkeit kammermusikalischer Spielformen und zeugt von einer aktuellen Betrachtung der internationalen Musikszene. Dabei ist sein Credo, die Qualität der Konzertreihe weiter hoch zu halten und mit neuen Ansätze und Ideen zu ergänzen. Dass die ZeughausKonzerte seit vielen Jahren eine große Fangemeinde haben, weiß Dr. Benjamin Reissenberger zu schätzen: „Das Zeughaus Neuss ist eine außergewöhnlich gute Spielstätte, die prädestiniert ist, um die Vorzüge von Kammermusik zum Strahlen zu bringen: Schließlich ist Kammermusik die konzentrierteste Form von Musik; sie dringt direkt zum Kern der Musik vor und ermöglicht eine nahezu intime Begegnung zwischen dem Publikum und den Musiker*innen. Dabei ist Kammermusik so viel mehr als das klassische Streichquartett. Allen Menschen, die bisher noch nicht in den Genuss der ZeughausKonzerte gekommen sind, möchte ich eindringlich diese Konzertreihe empfehlen. Ich bin mir sicher, dass die programmatische Vielfalt für jeden etwas zu bieten hat. Lassen Sie sich auf das Wagnis Klassik ein!“

Die Saison 2022/23 startet am Freitag, den 16. September 2022 mit dem Calefax Reed Quintet und ihrem Konzert „Grenzgang Grenzklang“. Die fünf Rohrblattbläser des niederländischen Ensembles verbindet eine große Leidenschaft: Die Leidenschaft für eine Musik, die keine Genregrenzen kennt und offen ist für Einflüsse aus Weltmusik, Jazz und Improvisation. Das umfangreiche Repertoire von Calefax besteht aus eigenen Bearbeitungen und Auftragskompositionen. Kammermusik aus vielen Jahrhunderten bis zur Gegenwart haben sie für Oboe, Klarinette, Saxofon, Bassklarinette und Fagott arrangiert. Ein epochenübergreifendes Programm mit Werken unter anderem von Georg Friedrich Händel, Franz Schubert und George Gershwin erwartet das Neusser Publikum. Das Konzert findet in Kooperation mit der Muziek Biennale Niederrrhein 2022 statt und wird vom Westdeutschen Rundfunk mitgeschnitten.

Weiter geht es am Dienstag, 4. Oktober 2022 mit dem traditionellen „besonderen Abend“, der seinem Namen alle Ehre macht. Zu Gast ist

Patrick Hahn, der jüngste Generalmusikdirektor im deutschsprachigen Raum, der abseits vom Dirigierpult eine ganz andere künstlerische Seite von sich zeigt. Am Flügel wird Patrick Hahn anlässlich dessen 100. Geburtstags dem Chansonnier und Komponisten Georg Kreisler einen scharfsinnig-amüsanten Abend widmen, der den Titel „Weil ich unmusikalisch bin“ trägt.

Zu einem wahren „Gipfeltreffen“ kommt es am Freitag, 4. November 2022, wenn zwei der besten Künstler*innen an ihrem Instrument im Zeughaus Neuss aufeinandertreffen: die Geigerin Isabelle Faust und der Bratscher Antoine Tamestit – was will man mehr? Ihr Programm mit Werken von Monsieur de Sainte-Colombe, Wolfgang Amadeus Mozart, György Kurtág und Bohuslav Martinů präsentieren die beiden Ausnahmekünstler*innen einen Tag zuvor in der Wigmore Hall in London, dem Mekka der Kammermusik.

Kurz vor den Festtagen kommt am Sonntag, 18. Dezember 2022 das Klavierduo Gülru Ensari und Herbert Schuch nach Neuss. Unter dem Titel „Zweisamkeit“ loten die beiden musikalisch das westlich-östliche Spannungsfeld ihrer eigenen Herkunft aus. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms begegnen unter anderem anatolischen Volksliedern des türkischen Komponisten Özkan Manav.

Der Konzerttitel „The Voice“ in der Reihe „Literatur und Musik“ lässt bereits erahnen, wessen Stimme am Freitag, 13. Januar 2023 im Zeughaus zu erleben sein wird: Christian Brückner gehört zu den bekanntesten Stimmen Deutschlands. Er ist die deutsche Synchronstimme von Hollywoodgrößen wie Robert de Niro, Martin Sheen oder auch Dustin Hoffmann. Seine kratzig-brüchige Stimme macht aus jedem Text ein Erlebnis! Das international gefragte Minguet Quartett ist wiederum für den musikalischen Teil der Konzertlesung verantwortlich.

Das Chiaroscuro Quartet sorgt mit seiner paneuropäischen Erfolgsgeschichte für Furore. Ihre Liebe zur gemeinsamen Kammermusik ist ansteckend und lässt den Funken im Konzert überspringen. Ihre lebendig-authentischen Interpretationen auf Basis der Erkenntnisse der historisch informierten Aufführungspraxis lassen nur einen Titel für dieses Konzert am Sonntag, 5. Februar 2023 in Frage kommen: „Entstaubt“.

Einen Monat später, am Freitag, 10. März 2023, geht es mit dem Konzert „Phanta2“ fantastisch weiter. Die Cellistin Julia Hagen und ihr Klavierpartner Alexander Ullman haben ein außergewöhnlich feinsinnig abgestimmtes Programm im Gepäck. Die Fantasiestücke op. 73 von Robert Schumann treffen auf Paul Hindemiths Phantasiestück H-Dur op. 8, 2. Mit einer Cellosonate von Emilie Mayer steht eine spannende Komponistin auf dem Konzertprogramm, die zu ihrer Zeit als der „weibliche“ Beethoven bezeichnet wurde und über die Jahre völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Diese Entdeckung lohnt sich! Abgerundet wird das Konzert mit Johannes Brahmsʼ Cellosonate Nr. 2 – einem Paradebeispiel von musikalischer Klarheit, das zur damaligen Zeit als „ungenießbar“ und „Tohuwabohu“ (Hugo Wolf) abgetan wurde. Auch das Konzert mit Julia Hagen und Alexander Ullman wird vom Westdeutschen Rundfunk mitgeschnitten.

Ein Feuerwerk an unbändiger Spielfreude, Expressivität und Virtuosität erleben die Neusser*innen am Freitag, 14. April 2023 mit „Genesis of Percussion“. Wenn der Percussionist Alexej Gerassimez gemeinsam mit Lukas Böhm, Richard Putz, Sergey Mikhaylenko und Julius Heise die Bühne des Zeughauses zu einer Arena des Schlagwerks verwandeln, fliegen die Schlägel durch den Raum und die Luft vibriert. Rhythm is it!

Die Grenzen der Kammermusik werden mit dem ZeughausKonzert am Sonntag, 14. Mai 2023 noch einmal ausgereizt. Das Chorwerk Ruhr und die Capella de la Torre begeben sich unter der Leitung von Florian Helgath auf die Spuren von „Bachs Playlist“. Eine Sammlung unterschiedlichster Werke und ein Konzertabend, der die vielfältigen musikhistorischen Vernetzungen, die Johann Sebastian Bach beeinflusst haben, eindrucksvoll erlebbar macht, beendet die Saison 2022/23.

Zur Einstimmung auf das Konzert und für ein intensiveres Musikerlebnis gibt es die im Ticketpreis inbegriffenen und bewährten Einführungen, die jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn terminiert sind. Die ZeughausKonzerte können im Abonnement ab sofort gebucht werden unter zeughauskonzert-neuss.de oder per Mail an zeughauskonzerte@stadt.neuss.de. Der Kauf von Einzeltickets beginnt am Donnerstag, 1. September 2022 um 9 Uhr. Einzeltickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter zeughauskonzerte-neuss.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

