23.06.2023 - Viele Erstspender bei 21. Neusser Blutspendemarathon

Bürgerinnen und Bürger konnten gestern (23.06.) zwischen 10 Uhr und 19 Uhr beim 21. Neusser Blutspendemarathon im Zeughaus Blut spenden und damit Leben retten. Der DRK-Blutspendedienst West hat die Blutspendeaktion mit Unterstützung der Neusser Schützen und vieler Neusser Unternehmen organisiert. Trotz des drohenden Unwetters kamen 343 Spenderinnen und Spender ins Zeughaus, davon 76 Erstspenderinnen und Erstspender.

„Blut spenden bedeutet Leben spenden“

Auch Bürgermeister und Schirmherr Reiner Breuer war vor Ort und spendete Blut. Er appelliert: „Blut spenden bedeutet Leben spenden. Es ist eine große Herausforderung und zugleich Verpflichtung, genug Menschen zur Blutspende zu motivieren, damit die Krankenhäuser ausreichend Blutkonserven aller Blutgruppen für Kranke und Unfallopfer bereithalten. Das schaffen wir nur gemeinsam. Ich bin stolz darauf, dass es in Neuss so viele freiwillige Spenderinnen und Spender gibt und dass wir gestern so viele Erstspenderinnen und Erstspender motivieren konnten.“

Auch DRK Neuss Vorstandssprecher Marc Dietrich freut sich über die hohe Zahl der Erstspenderinnen und Erstspender: „Die Erstspender sind es, die zeigen, dass der Neusser Blutspendemarathon Erfolg hat. Der Eventcharakter hat jetzt schon zum 21. Mal Menschen zu ihrer ersten Blutspende gelockt. Wir freuen uns, wenn viele von Ihnen ab jetzt regelmäßig zur Blutspende kommen.“

Blutspendetermine in Neuss

Das Deutsche Rote Kreuz bietet nahezu wöchentlich Blutspendetermine in Neuss an. Die Termine können auf der Seite des DRK-Blutspendedienst West eingesehen werden.

Bilder des Blutspendemarathons finden Sie in unserem Bildarchiv.