23.07.2021 - „Samstags im Park“

Im Rahmen der Kindertheaterreihe „Samstags im Park“ zeigt das Niederrheintheater an diesem Samstag, 24. Juli 2021, um 15 Uhr „König Drosselbart“. Das Jugendamt der Stadt Neuss lädt in den Sommerferien jeden Samstag Kinder ab drei Jahren und deren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel vor die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus an der Leostraße 71 auf der Neusser-Furth ein.

Das Stück handelt von Prinzessin Katharina, die mit ihrer Kutsche im Wald verunglückt. Ein junger Reiter hilft ihr, doch sie behandelt ihn schnippisch. Im Schloss angekommen, wird sie schon von Freiern erwartet. Sie kann wählen, aber keiner ist ihr gut genug, auch nicht der letzte, jener Reiter aus dem Wald - weil er einen Bart wie eine Drossel hat. Katharina ist derart verletzend, dass der König beschließt, ihr den nächsten Bettler, der aufs Schloss kommt, zum Mann zu geben. Es ist ein Spielmann, und Roswitha muss ihm in seine ärmliche Hütte folgen. Ihre Widerborstigkeit verfliegt langsam, angesichts der Güte des Mannes. Nachdem dieser ihr einige heilsame Lehren erteilt hat, ändert sie sich, und der Spielmann gibt sich als König Drosselbart, den sie verspottet hat, zu erkennen. Aus den beiden wird ein glückliches Paar.

In diesem Jahr gelten für die Besucher besondere Regelungen hinsichtlich der aktuellen Corona-Schutzverordnung. So findet die Veranstaltung draußen vor der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus statt. Bei schlechter Witterung muss die Veranstaltung leider ausfallen. Es gelten immer die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Auch die Besucherzahl ist von den aktuellen Coronamaßnahmen abhängig und wird somit entsprechend angepasst. Die Teilnahme ist daher nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Diese kann unter der E-Mail-Adresse jugendarbeit@stadt.neuss.de getätigt werden. Bitte geben Sie in der E-Mail an, für welches Stück Sie sich anmelden möchten, mit wie vielen Personen Sie zuschauen möchten und Ihre Kontaktdaten. Eine Ausgabe von Bastmatten ist dieses Jahr nicht möglich.

Gerne sendet das Jugendamt Ihnen den Erlass zu, wenn Sie Fragen bezüglich der Datenerhebung und Rückverfolgbarkeit in Zeiten von Corona haben. Für weitergehende Fragen oder eine kurzfristige Abmeldung steht die Jugendförderung unter 0157 34948587 gerne zur Verfügung.



Die weiteren Termine an den kommenden Ferien-Samstagen:

31.07.2021 Tom Teuer „Morgenstar und Ringelspatz“

07.08.2021 Theater Töfte „Das Elefantenkind“

14.08.2021 Lila Lindwurm „Monsterquatsch und Wackelzähne“

(Stand: 23.07.2021, Fi)