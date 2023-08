23.08.2023 - Bauarbeiten für den Radschnellweg beginnen

Wenn der Kirmesplatz und die „Rollmopsallee“ nach dem Jubiläumsschützenfest geräumt sind, beginnen die Infrastruktur Neuss A.ö.R. (ISN) und das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) am Montag, 4. September 2023, mit Kanal- und Straßenbaumaßnahmen auf der Hammer Landstraße.

Zunächst baut die ISN auf rund 270 Metern Länge einen neuen Mischwasserkanal zwischen Hansa- und Industriestraße, zwischen Hansa- und Langemarckstraße wird der Mischwasserkanal saniert. Nach den Kanalarbeiten wird die Fahrbahn erneuert und der erste Teil des Radschnellweges entlang des Rennbahnparks an der Hammer Landstraße gebaut. Hierzu wird auch eine Böschung im Rennbahnpark aufgeschüttet.

Die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich ein Jahr dauern und soll vor dem Schützenfest 2024 fertiggestellt sein. Zunächst wird nur die Fahrbahn auf der Hammer Landstraße eingeengt. Ab etwa Anfang 2024 wird für die Kanalbauarbeiten die Einfahrt von der Hansastraße in die Hammer Landstraße für voraussichtlich vier Wochen gesperrt; alle Grundstücke auf der Hansastraße bleiben über die Danziger Straße erreichbar. Im Anschluss wird die Hammer Landstraße im Bereich der Gleisanlagen am Rennbahnpark für voraussichtlich sechs Monate voll gesperrt. Die Erreichbarkeit von Industrie- und Hansastraße ist jederzeit gewährleistet. Beim anschließenden Bau des Radschnellwegs wird der Verkehr auf der Hammer Landstraße immer in beide Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Baumaßnahme und deren verkehrlichen Auswirkungen wurden den Anliegern von Hammer Landstraße, Industrie- und Hansastraße schriftlich und in einer Informationsveranstaltung vorab dargelegt.