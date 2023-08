23.08.2023 - Das konzertierende Kollegium

Unter dem Titel „Das konzertierende Kollegium“ präsentiert die Musikschule der Stadt Neuss am Sonntag, 17. September 2023 um 11 Uhr im Pauline-Sels-Saal im RomaNeum ein Konzert mit hochklassigen Beiträgen. Zu hören sind in dem Überraschungskonzert am Vormittag verschiedenen Dozent*innen der Musikschule, sowohl Solo als auch im extra für dieses Konzert gegründeten Duo oder Quartett. Es erklingen z.B. Lowell Liebermann (1961): Sonate für Flöte und Klavier op. 23, Leo Brouwer (1939): Sonate No.1 für Gitarre oder Ernest John Moeran (1894-1950): Fantasy Quartet u.a. Der Eintritt ist frei.