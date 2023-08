24.08.2023 - Gewinnerteams des Stadtradelns 2023 ausgezeichnet

Beim Stadtradeln 2023 wurde die Gesamtleistung aus dem Vorjahr um fast 100.000 Kilometer übertroffen: Insgesamt 452.703 Kilometer legten die aktiven Radelnden im dreiwöchigen Aktionszeitraum zurück. „Zusammen sind alle Teilnehmenden etwa elf Mal um die Erde gefahren“, berichtete Bürgermeister Reiner Breuer im Rahmen der Preisverleihung am gestrigen Mittwoch (23. August 2023). „Besonders freue ich mich, dass noch einmal deutlich mehr Neusserinnen und Neusser mitgemacht haben, das zeigt die wachsende Bedeutung des Fahrrads als Verkehrsmittel“, so der Bürgermeister weiter. Mit 2.189 aktiven Radelnden wurde die Zahl aus dem letzten Jahr um fast 300 übertroffen.

Viele der Teilnehmenden hatten sich zu insgesamt 83 Teams zusammengeschlossen, das größte bildete das städtische Gymnasium Norf mit alleine 595 Radelnden. Mit 118.181 Kilometern war das Team aus Norf auch die Schule mit den meisten Gesamtkilometern und konnte die Sonderkategorie „Schulen“ wie schon im Vorjahr für sich entscheiden. Auch die St. Augustinus Gruppe konnte ihren Titel als Team mit meisten den Gesamtkilometern verteidigen – die 102 Teammitglieder radelten zusammen 27.749 Kilometern. Die dritte Kategorie konnte das Team mit dem Namen „Team Tour de France“ mit 1.518 Kilometern pro Kopf für sich entscheiden. Die fahrradaktivste Stadtratsfraktion wurde die Fraktion JETZT!, die der Bürgermeister ebenso wie die andere Gewinnerteams im Ratssaal auszeichnete.

Der Stadtradeln-Star 2023, Silke Schürmann, erhielt im Rahmen der Veranstaltung ein Dankeschön für ihr besonderes Engagement. Sie legte während des Stadtradelns fast 400 Kilometer mit ihrem Liegerad zurück und berichtete im Stadtradeln-Blog regelmäßig über ihre Touren und Erlebnisse. „Mit dem Rad bin ich schnell in der Stadt und komme viel näher an die Geschäfte heran als mit dem Auto, das ist für mich als gehbehinderter Mensch eine echte Erleichterung“, begründet Schürmann ihre Vorliebe für das Radfahren. Der Stadtradeln-Star weiter: „Aber auch die Vorteile für meine Gesundheit sowie die Umwelt sind mir wichtig. Es gibt mir immer ein gutes Gefühl, Wege ohne CO2-Emissionen zurücklegen zu können“. Gemeinsam konnten die Radelnden in diesem Jahr 73.338 Kilogramm CO2-Emissionen vermeiden und so auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.

Bild 1: v.l.n.r.: Finanzamt Neuss (Bronze), St. Augustinus Gruppe (Gold), AluNorf (Silber), Bürgermeister Reiner Breuer

Bild 2: v.l.n.r.: Städt. Nelly-Sachs-Gymnasium (Bronze), Städt. Quirinus-Gymnasium Neuss (Silber), Städt. Gymnasium Norf (Gold), Bürgermeister Reiner Breuer)

Bild 3: v.l.n.r.: Zweirad Oberländer Neuss-Gnadental ( Silber), Huggybehrs (Bronze), Team Tour de France (Gold), Bürgermeister Reiner Breuer

Bild 4: v.l.n.r.: Fraktion JETZT! (Gold), CDU (Bronze), Bürgermeister Reiner Breuer, Bündnis 90/Die Grünen (Silber)