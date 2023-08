23.08.2023 - Gleich vier Dienstjubiläen bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Neuss

Zwei Dinge haben die Jubilare gemeinsam: Sowohl Frank Börger, Frank Pachnit, Uwe Ortmans als auch Pero Blazevic absolvierten jeweils die Ausbildung als Kraftfahrzeugmechaniker bei den Stadtwerken Neuss und alle vier blieben dem Unternehmen auch in den Folgejahrzehnten treu. Auf ihre jeweils 40-jährigen Dienstjubiläen blicken Frank Börger wie auch Frank Pachnit und Uwe Ortmans zurück. Während Pachnit und Ortmans auch heute noch in der Werkstatt der Verkehrsbetriebe arbeiten kümmert sich Börger unter anderem um die Systempflege der rechnergestützten Betriebsleitsystems sowie die Fahrgastanzeigen an den Haltestellen. Bereits seit 25 Jahren ist Pero Blazevic für die Stadtwerke in der Werkstatt der Verkehrsbetriebe tätig.

Uwe Koppelmann, Leiter des Bereiches Nahverkehr, bedankte sich deshalb jetzt bei seinen Mitarbeitern für deren langjähriges Engagement. Zu den Gratulanten zählten auch Marcel Thomas, Abteilungsleiter Technik und Materialwirtschaft, sowie der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Mustafa Ercan.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Die Stadtwerke-Jubilare Frank Pachnit, Pero Blazevic und Frank Börger (vorne, von links) mit den Gratulanten Marcel Thomas, Mustafa Ercan und Bereichsleiter Uwe Koppelmann (hinten, von links). Es fehlt Uwe Ortmans - Foto: Stadtwerke Neuss)