23.09.2022 - Aktion „Vom Gehweg zum Spielweg“

Neusser Kita-Kinder haben in den vergangenen Tagen die Gehwege vor ihren Kitas zum Spielweg gestaltet. Die Aktion fand im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt, die am 22. September 2022 endete.

Aus tristen, grauen Bürgersteigen wurden bunte Spielwege. Die Kinder können jetzt von einem bunten Elefantenfuß zum nächsten springen oder von Kreis zu Kreis hüpfen. An anderer Stelle können sie Sternen folgen, die in Schlangenlinien verbunden sind. Wie genau sie die mit Kreidefarbe aufgesprühten Spiele nutzen, bleibt ihnen und ihrer Fantasie überlassen.

Teilnehmende Kindergärten waren die katholische Kindertagesstätte St. Cyriakus in Grimlinghausen, das Familienzentrum Am Baldhof, die Kindertagesstätte Weberstraße 88 e.V. in Pomona und die Familienzentren und Kitas des DRK in Allerheiligen (Kita Wurzelzwerge) in Erfttal und Schlicherum.

Dahlia Busch, Mobilitätsmanagerin der Stadt Neuss erklärt zur Aktion: „Durch diese Aktion kommen wir schon mit den Jüngsten und ihren Familien zu den Themen nachhaltige Mobilität, Bewegung und Selbstständigkeit ins Gespräch und schaffen Bewusstsein. Gehen ist die nachhaltigste Form der Fortbewegung, aber Gehwege sind in der Regel nicht besonders einladend. Der ‚neue Anstrich‘ erreicht, dass Kindern Gehwege und das Gehen an sich mehr Spaß bereitet.“

Zum Hintergrund:

Die Aktion ist eine landesweite Aktion des Zukunftnetzes Mobilität NRW, welche die Aktionsbox "Spielweg" zur Verfügung stellen. Diese enthält alle Materialen, die für die temporäre Umgestaltung vom Gehweg zum Spielweg benötigt werden, beispielsweise Kreise und Schablonen. Die Aktionsbox wurde vom Zukunftsnetz Mobilität NRW in Zusammenarbeit mit dem Aktionskünstler Norbert Krause entwickelt.

