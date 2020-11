23.11.2020 - „Orange Days“ in Neuss

Als Zeichen gegen jede Art von Gewalt an Frauen wird das Neusser Rathaus vom 25. November bis zum 10. Dezember 2020 in organgenes Licht getaucht. In Kooperation mit der Frauenberatungsstelle Neuss, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neuss und dem Soroptimistinnen Club Neuss nimmt die Stadt Neuss auf Initiative von Bürgermeister Reiner Breuer damit an einer weltweiten Aktion teil, denn bereits seit 1999 ruft UN Women auf der ganzen Welt zu den Orange Days auf.

In Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner getötet, jede vierte Frau erlebt sexuelle oder körperliche Gewalt durch den Partner. Insgesamt gibt es jährlich rund 140.000 Fälle von häuslicher Gewalt. Die Corona-Pandemie verstärkt diese Situation, weshalb die Frauenberatungsstelle zeitgleich die Plakataktion „Gewaltfrei in Neuss – ABER SICHER!“ veröffentlicht. Gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer werden an den digitalen Leinwänden im Neusser Stadtgebiet Plakate sichtbar, die auf das Hilfsangebot der Frauenberatungsstelle aufmerksam machen. Von Gewalt betroffene Frauen finden unter www.neuss.de einen Link und können sich beim Hilfetelefons für Betroffene unter 08000/116016

Jeder, der diese Aktion unterstützen möchte, kann dies tun, indem er oder sie an den Orange Days als sichtbares Erkennungszeichen Deiner Solidarität mit den Opfern die Farbe Orange trägt. Sie ist Symbol für Kraft und Widerstand und das verbindende Element aller Aktionen weltweit.

(Stand: 23.11.2020/Spa)