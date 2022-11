24.11.2022 - Internationale Tanzwochen

Mit einem mutigen und dynamischen Ballettvokabular überzeugt die preisgekrönten Company NW Dance Project mit ihrer künstlerischen Leiterin Sarah Slipper auf internationalen Bühnen. Jede Show der Company aus der nordwestlichen Pazifikregion der USA ist ein Ereignis. Am Donnerstag, 1. Dezember 2022, 20 Uhr, ist das NW Dance Project mit einem dreiteiligen, virtuos-innovativen Programm zu Gast in der Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25, das Sehnsucht, Zärtlichkeit und Poetik auf einzigartige Weise miteinander verknüpft.

Der Abend mit beginnt mit Sarah Slippers neuem Stück „Down The Garden Path“, das just im Oktober in Portland Weltpremiere feierte und symbolstark von der Romanze einer unglücklich verheirateten Frau erzählt.

Um ein Beziehungsgeflecht zwischen Bewegung, Klang und Worten geht es in Luca Vegettis Choreographie „Ensemble for Somnambulists“. Eine poetisch-betörende Halbwelt öffnet dem Publikum ihre Türen, die Grenzen zwischen Wachen und Schlafen, Realität und Traum verschwimmen.

Der Abend endet mit „Linger“. Der gleichnamige Song der Band The Cranberries ist namensgebend für das Stück von Ihsan Rustem, das ausschließlich zur Musik der irischen Rockgruppe choreographiert wurde und Rustem liebevoll als eine „Ode an die Teenager-Nostalgie“ bezeichnet.

Alle Infos zum Programm sind zu finden im Internet unter www.tanzwochen.de.

Tickets:

Tickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter tanzwochen.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive:

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

