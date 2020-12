23.12.2020 - Ortsmittelpunkte gestalten

Das Gestaltungskonzept für die Ortsmittelpunkte im Neusser Süden richtet sich an die südlichen Stadtteile mit mehr als 2.000 Einwohnern. Übergeordnetes Ziel ist die Aufwertung und langfristige Stärkung von identitätsstiftenden und gemeinschaftlich erlebbaren Ortsmittelpunkten. Das Konzept nimmt die Gestaltung, Nutzung und Aufenthaltsqualität der Ortsmitten in den Fokus. Gemeinsam mit der Bürgerschaft sollen Konzepte entwickelt werden, wie die Identität und Eigenheit jedes einzelnen Ortes herausgearbeitet und zum Ausdruck gebracht werden kann. Noch bis zum 31. Dezember 2020 können alle Bürgerinnen und Bürger sich online unter www.buergerbeteiligung.de/ortsmittelpunkte-neuss beteiligen. Mit einer interaktiven Karte haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich digital in den Prozess einzubringen. Untenstehend finden Sie den Link zur Karte Ihres Ortsteils.

Übergeordnetes Ziel des Konzeptes ist die langfristige Stärkung von identitätsstiftenden und gemeinschaftlich erlebbaren städtebaulichen Mittelpunkten in den jeweiligen Ortsteilen. Nachhaltige, lebenswerte und funktionelle Strukturen sollen gefördert werden. Die Ortsmittelpunkte haben eine wichtige Aufenthalts- und Identifikationsfunktion für die Bewohnerinnen und Bewohner. Eine attraktive Ortsmitte fördert auch das gesellschaftliche Miteinander. Zur Förderung der Stadt der kurzen Wege und des Klimaschutzes ist auch die Sicherung der örtlichen Daseinsvorsorge ein grundlegendes Anliegen.

Im Anschluss an die Aufstellung des Gesamtkonzepts folgt die Konkretisierung der Gestaltungsentwürfe. Dazu wird eine Priorisierung der Orte gemessen an ihren Handlungsbedarfen und der Aussicht auf Fördermittel vorgenommen. Die Erstellung des Gestaltungskonzeptes für die Ortsmittelpunkte ist der Auftakt für einen mehrjährigen Entwicklungs- und Erneuerungsprozess mit einer umfassenden Bürgerbeteiligung. Dabei werden die örtlichen Vereine, die Bürgerinnen und Bürger sowie Anlieger intensiv in die Gestaltung Ihrer Ortsmitte einbezogen. In verschiedenen Veranstaltungen und Arbeitsgruppen, mit analogen und digitalen Beteiligungsformaten, sollen die jeweiligen Belange und Ideen gesammelt und bei der Ausarbeitung berücksichtigt werden.

Im Herbst 2019 haben bereits Stadtteilspaziergänge mit Ortsexperten stattgefunden. Die Fortsetzung dieser vor Ort-Termine ist vorgesehen, sobald die aktuellen Bedingungen aufgrund des Corona-Virus dies wieder ermöglichen. Seit Oktober wird daher zunächst eine digitale Beteiligung durchgeführt. Dieses Angebot richtet sich an alle Ortsteile, die im Rahmen des Gestaltungskonzepts für die Ortsmittelpunkte untersucht werden, auch an die Ortsteile, in denen die Stadtteilspaziergänge bereits stattgefunden haben. Weitere Informationen und die Protokolle der bisherigen Stadtteilspaziergänge finden Sie auf der Homepage der Stadt Neuss unter https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/ortsmittelpunkte.

(Stand 23.12.2020, Fi)