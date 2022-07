05.07.2022 - Literarischer Sommer / Literaire Zomer 2022

Mit 50 Veranstaltungen in 21 Städten bietet das deutsch-niederländische Literaturfestival einen interessanten Blick auf die aktuelle deutsche, niederländische und flämische Literaturszene. 27 Autor*innen lesen aus ihren neuesten Werken und geben ihrem Publikum Einblicke in ihre Arbeit. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen vor allem belletristische Werke, einige Sachbücher, zwei Lyrikbände und ein Kinderbuch. Unter den Gästen sind sowohl vielfach ausgezeichnete Autor*innen als auch Debütant*innen. Realisiert werden die Veranstaltungen dank der Zusammenarbeit von 27 Partnerorganisationen beiderseits der Grenze, darunter auch die Stadtbibliothek Neuss und der Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“

Am 5. Juli wird der diesjährige 23. Literarische Sommer im KAP 1 in Düsseldorf um 19 Uhr mit einer Lesung von Jessica Durlacher aus ihrem Roman „Die Stimme“ eröffnet. In der Stadtbibliothek Neuss wird am Mittwoch, 6. Juli, Tobias Friedrich erwartet, der um 9 Uhr aus seinem Debütroman „Der Flussregenpfeiffer“ liest. Der Niederländer Gerbrand Bakker liest am Donnerstag, 14. Juli, um 19 Uhr aus seinem Werk „Die 3 gibt es nicht“. Die junge deutsche Autorin Jasmin Schreiber stellt am Dienstag, 26. Juli, um 19 Uhr ihren neuen Roman „Der Mauersegler“ in der Stadtbibliothek vor. Die in Deutschland geborene, aber seit über 30 Jahren in den Niederlanden lebende Autorin Kerstin Schweighöfer gibt ihrem Publikum am Donnerstag, 4. August, um 19 Uhr eine „Gebrauchsanweisung für die Niederlande“ und lässt es teilhaben an der Schönheit ihrer Wahlheimat. Zum Abschluss des Literarischen Sommers in Neuss kommt der Kinderbuchautor Edward van de Vendel, der Familien mit Kindern ab vier Jahren am Mittwoch, 17. August, um 16 Uhr sein Buch „Der kleine Fuchs“ vorliest. Nähere Informationen zum Programm gibt es auf der Website der Stadtbibliothek: https://stadtbibliothek-neuss.de/22-literarischer-sommer-22e-literaire-zomer

(Stand 05.07.2022/jj)

Fotos der Autor*innen finden Sie in unserem Bildarchiv.