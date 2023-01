24.01.2023 - Kunstgenuss im Museum: Ein neues Farbkonzept

Am kommenden Donnerstag, 26.01.2023 um 18.30 Uhr widmet sich der erste Kunstgenuss in diesem Jahr mit dem Titel „Atmosphäre schaffen“ dem neuen Farbkonzept in der ständigen Sammlung des Clemens Sels Museums Neuss.

Farbton, Farbhelligkeit und Farbsättigung – Farben sind das wohl vielseitigste Gestaltungsmittel und in Sachen Atmosphäre im wahrsten Sinne des Wortes tonangebend. Doch was muss eigentlich alles bedacht werden, wenn man ein neues Farbkonzept für ein Museum entwickelt? Wie kann die Kunst im Museum noch schöner „wohnen“? Diesen Fragen geht Kuratorin Anita Hachmann M. A. anhand der Neupräsentation gemeinsam mit dem Ausstellungsgestalter Daniel Schäfers nach.

Im Anschluss bietet sich bei einem gemeinsamen Glas Wein die Gelegenheit zum Austausch. Die Teilnahmegebühr für die 90-minütige Führung beträgt 11 Euro inklusive Eintritt und Weinverkostung. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung und weitere Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums sowie dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141.