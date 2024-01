24.01.2024 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im Februar

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek an den närrischen Karnevalstagen



Am Altweiberdonnerstag, 8. Februar, hat die Stadtbibliothek von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Freitag, 9. Februar sowie am Samstag, 10. Februar, öffnet sie zu den gewohnten Zeiten ihre Türen, also am Freitag von 10.30 Uhr bis 22 Uhr und Samstag von 10.30 Uhr bis 18 Uhr. Am Sonntag, 11. Februar, bleibt die Stadtbibliothek geschlossen.

Das Februarprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:

1. Februar 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 1. Februar, erfahren Kinder zwischen zwei und fünf Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek, wie man einem Löwen, einer Giraffe und einem Hai die Zähne putzt. Nachdem es im Zoo ordentlich müffelt, haben der Zoodirektor und Ignaz Igel einen großen Zahnputztag angesetzt. Vorgelesen wird die Geschichte „Der große Zahnputztag im Zoo“ von Sophie Schoenwald und Günther Jakobs. Die Veranstaltung ist auf maximal 25 Kinder begrenzt. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht nötig. Nähere Informationen auf der Website.

2. Februar 2024: Das ist „MachBar“: offener Makerspace!

Im Kreativraum der Stadtbibliothek können Kinder ab acht Jahren mit ihren Familien am Freitag, 2. Februar, um 15 Uhr in der „MachBar“ Geräte des Makerspace kennenlernen und ausprobieren, tüfteln, programmieren sowie virtuelle Welten entdecken oder kreativ werden. Zur Verfügung stehen 3D-Drucker, Lernroboter, Materialien für den Umwelt- und Naturschutz sowie Mikroskope, Nähmaschinen und Gaming-Angebote. Darüber hinaus können sie einen kleinen Stop-Motion-Film drehen, um den „Hast-du-gepupst?-Tag“ zu feiern. Der deutsche Comiczeichner Bastian Melnyk hat diesen Tag 2006 ins Leben gerufen, mit dem er verdeutlichen möchte, dass Pupsen ganz natürlich ist und niemand dafür verurteilt werden sollte. Als zweiten Themenschwerpunkt gibt es an diesem Nachmittag Informationen zum „Safer Internet Day“. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden“ statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Voranmeldung wird über die Website gebeten.

2. Februar 2024: Ausstellungseröffnung „Nachthafen“ – Bilder und Einführung von Georg Worecki

Die Ausstellung „Nachthafen“ wird am Freitag, 2. Februar, im Beisein des Fotografen Georg Worecki um 18 Uhr in der Stadtbibliothek eröffnet. In stimmungsvollen Bildern hat der gebürtige Düsseldorfer, der in Kaarst aufgewachsen ist, die besondere Atmosphäre des Neusser Hafens bei Nacht eingefangen. Mit seinen Bildern in schwarz-weißer Optik zeigt er die verschiedenen Stimmungen und eröffnet mit seinen analogen Fotografien einen neuen Blick auf dieses Gelände und Neuss als Stadt am Rhein. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung über die Website wird gebeten.

5. Februar 2024: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 5. Februar, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr und ist für die Teilnehmer*innen kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

7. Februar 2024: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 7. Februar, findet um 16.30 Uhr der „Inklusive Literaturkurs“ im Makerspace der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen über die Website.

14. Februar 2024: Einladung zum Rendezvous mit Büchern

Zu einem Rendezvous der besonderen Art laden die beiden Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek, Kim Kubiak und Helga Schwarze, am Valentinstag, Mittwoch, 14. Februar, ein. Mit einem „Blind Date“ stellen sie um 16 Uhr Bücher vor, in denen es um das vielbeschriebene Motiv der Liebe geht. Der Eintritt zum „Rendezvous mit Büchern“ ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

15. Februar 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Wie „Karneval im Zoo“ gefeiert wird, erfahren Kinder zwischen zwei und fünf Jahren am Donnerstag, 15. Februar, in der Stadtbibliothek beim Bilderbuchkino „Lesebär“. Um 15 Uhr wird die gleichnamige Geschichte von Sophie Schoenwald und Günther Jakobs vorgelesen. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen auf der Website.

16. Februar 2024: Lesen mit Hund

Am Freitag, 16. Februar, lässt sich die Therapiehündin Olivia ab 16 Uhr von Kindern ab dem zweiten Schuljahr in der Stadtbibliothek vorlesen. Olivia hört geduldig zu und kritisiert nicht, sodass Kinder mit Leseproblemen beim lauten Vorlesen selbstsicherer werden und ihre Lesefähigkeit verbessern können. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung über die Website möglich.

19. Februar 2024: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 19. Februar, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

21. Februar 2024: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 21. Februar, findet um 16.30 Uhr der „Inklusive Literaturkurs“ im Makerspace der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen über die Website.

24. Februar 2024: Familienzeit – Detektive und Schnüffler gesucht!

In der Familienzeit am Samstag, 24. Februar, werden in der Stadtbibliothek Detektive und Schnüffler gesucht. Die Stadtbibliothek lädt Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren und deren Eltern ein, richtige Detektive zu werden. Ausgestattet mit Lupe, Stift und Block basteln sie eigene Detektivausweise, erlernen Geheimschriften und überprüfen Fallakten, um einen Täter zu schnappen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist jedoch ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

27. Februar 2024: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

In der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde am Dienstag, 27. Februar, können Interessierte mit einem gültigen Bibliotheksausweis um 13.30 Uhr Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung und Bedienung ihrer mobilen Android-Endgeräte erhalten. Die Sprechstunde ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

27. Februar 2024: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis in der Stadtbibliothek am Dienstag, 27. Februar, ab 14.15 Uhr die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind. Informationen und Anmeldung über die Website oder unter der Telefonnummer 021 31 / 90 42 42.

27. Februar 2024: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können im Workshop am Dienstag, 27. Februar, um 16 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ im Makerspace der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker vor Ort in der Stadtbibliothek buchen und nutzen. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

28. Februar 2024: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 28. Februar, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

29. Februar 2024 Bilderbuchkino „Lesebär“

Im Bilderbuchkino „Lesebär“ wird am Donnerstag, 29. Februar, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek die Geschichte „Der kleine Beuteldachs – ganz schön mutig“ von Sven Maria Schröder vorgelesen. Kinder zwischen zwei und fünf Jahren erfahren hier, wovor der kleine Beuteldachs Angst hat und wie er seinen ganzen Mut aufbringt. Die Veranstaltung ist auf maximal 25 Kinder begrenzt. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht nötig. Nähere Informationen sind auf der Website zu finden.

29. Februar 2024: Aktiv & kreativ: „Schwestern in einem anderen Leben“

Am Donnerstag, 29. Februar, ist die Kaarster Autorin Christiane Wünsche um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek zu Gast und liest aus ihrer aktuellen Neuerscheinung „Schwestern in einem anderen Leben“. Im Mittelpunkt ihrer spannenden Familiengeschichte steht die Neusserin Rosalie, die allein mit ihrer Katze in einer kleinen Wohnung lebt. Sie ist mit ihrem Leben eigentlich sehr zufrieden, bis eines Abends eine Nachricht alte Wunden wieder aufreißt und ihren ruhigen Alltag durcheinanderbringt. Der Eintritt ist mit gültigem Bibliotheksausweis frei, Gäste zahlen 6 Euro Eintritt. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

Ausstellungen

Im Erdgeschoss der Stadtbibliothek wird im Februar die Ausstellung „Nachthafen“ von Fotograf Georg Worecki zu sehen sein, der mit seinen schwarz-weißen Bildern einen ungewöhnlichen Blick auf den Neusser Hafen bei Nacht ermöglicht. Begleitet wird die Präsentation durch eine ergänzende Medienausstellung im Erker des Erdgeschosses zur Stadt Neuss und zur maritimen Kultur.

Rund um den „Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft“ am 11. Februar 2024 werden im ersten Obergeschoss Sachbücher von und über Wissenschaftlerinnen unter dem Motto „Forschen und Entdecken“ ausgestellt.

Im Geburtstagregal im zweiten Obergeschoss werden zum 125. Geburtstag von Erich Kästner am 23. Februar Werke des deutschen Schriftstellers zu finden sein. Außerdem werden Medien des niederländischen Autors Leon de Winter ausgestellt, der am 26. Februar seinen 70. Geburtstag feiert. Zudem werden auch Bücher des deutschen Schriftstellers Benedict Wells zu sehen sein, der am 29. Februar seinen 40. Geburtstag feiert.

Im Regal „Aus aktuellem Anlass“ im zweiten Obergeschoss werden passend zum „Welttag der Muttersprache“ am 21. Februar Bücher und Medien in unterschiedlichen Sprachen gezeigt.

*

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.

Foto 1: Neusser Hafen bei Nacht 1 © Georg Worecki; Bildunterschrift: Georg Worecki ermöglicht mit seinen schwarz-weißen Bildern einen ungewöhnlichen Blick auf den Neusser Hafen bei Nacht

Foto 2: Christiane Wünsche © Fabiane Wünsche; Bildunterschrift: Die Kaarster Autorin Christiane Wünsche stellt in der Stadtbibliothek Neuss ihren neuesten Roman vor

Foto 3: Olivia © Anja Engelmann; Bildunterschrift: Die Therapiehündin hört Kindern ab dem 2. Schuljahr geduldig beim Vorlesen zu