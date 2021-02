24.02.2021 - Anmeldungen weiterführende Schulen 2021/2022

Von Montag, 1. Februar 2021, bis Samstag, 3. März 2021, konnten die Anmeldungen für die fünfte Klasse an den weiterführenden Schulen vorgenommen werden. Für die Schülerinnen und Schüler, die an der zunächst gewünschten Schule nicht angenommen werden konnten sowie für Schülerinnen und Schüler, die sich bisher noch nicht angemeldet haben, findet am Quirinus-Gymnasium, der Gesamtschule Nordstadt, der Comenius-Gesamtschule und der Realschule Holzheim ein weiteres Anmeldeverfahren statt:

Montag, 1. März2021, von 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr

Dienstag, 2. März 2021, von 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr

Mittwoch, 3. März 2021, von 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sollten sich die Eltern vor der Anmeldung bitte unbedingt an die jeweilige Schule wenden oder auf die entsprechende Schulhomepage schauen, um sich über die Anmeldemodalitäten zu informieren.