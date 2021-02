24.02.2021 - Nachrichten zur Statistik

Die Corona-Pandemie bestimmt seit März 2020 weltweit das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben. Damit einhergehend ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erstmals seit dem Jahr 2009 in Neuss gesunken und belief sich zum Stichtag 30. Juni 2020 auf 71.963 Personen.

Im Vergleich zu anderen Städten schneidet Neuss dennoch gut ab: In Neuss hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr zwar um - 0,6 Prozent abgenommen. Trotz einer Abnahme der Beschäftigten im Bereich „Handel, Gastgewerbe und Verkehr“ erzielte die Stadt Neuss im Regionalvergleich jedoch erneut ein überdurchschnittliches Ergebnis (29 Prozent).

Auch im Ländervergleich punktet Neuss: Seit Mitte 1976 wird die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erhoben. Seither ist die Zahl der Beschäftigten in Neuss um 21.178 (sprich rund 42 Prozent) gestiegen. Im Landesvergleich ist dieser Zuwachs überdurchschnittlich (NRW: + 24,8 Prozent).