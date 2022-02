24.02.2022 - VHS-Vortrag zu Frauenmorden in Deutschland

Anlässlich des Internationalen Frauentages befassen sich die VHS Neuss und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt mit einem ernsten Thema:

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland laut Polizeistatistik 132 Frauen von ihren (Ex-)Partnern getötet. Jeden zweiten Tag gab es einen Tötungsversuch. Die Journalistin Julia Cruschwitz erläutert in ihrem Vortrag in der VHS im RomaNEum am Montag, dem 7. März 2022, ihre Erkenntnisse aus zahlreichen Interviews. Ihr Fazit: Femizide sind ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber es gibt sinnvolle Wege zu einem besseren Schutz von Frauen vor männlicher Gewalt.

Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de wird gebeten.

https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Femizide-Frauenmorde-in-Deutschland/V501100V#inhalt

