24.02.2022 - Von „Schweizer Riese“ bis „Teufelsohren“

Vielfalt bewahren kann einfach und spannend sein – die Stadtbibliothek Neuss und der „Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.“ (VEN) zeigen, wie es geht. Wer in seinem Garten oder im Hochbeet Platz für einen „Shoshonen“, „Schweizer Riesen“ oder „Dattelwein“ hat, kann das samenfeste Saatgut dafür ab Dienstag, 1. März, kostenlos in der Stadtbibliothek ausleihen. Ziel ist es, die Samen auszusäen, zu hegen und zu pflegen, die Freude am Wachsen und an der Ernte zu genießen. Aus einem Teil der Ernte soll Saatgut gewonnen und in vorbereitete, beschriftete Rückgabetüten gefüllt werden, die im Herbst wieder zur Stadtbibliothek zurückgebracht werden. Mitglieder des VEN haben traditionelle Sorten von fünf Kulturarten (Bohnen, Erbsen, Melde, Salat und Tomaten) für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. Damit das Gärtnern gut klappt, begleiten der VEN und die Stadtbibliothek die Anbauphase mit umfangreichem Informationsmaterial und geben Tipps zur Problemlösung. Weitere Informationen unter https://stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/aktiv-kreativ-saatgut-leihen-vielfalt-ernten/

(Stand: 24.02.2022)