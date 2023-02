24.02.2023 - Neue Angebote der VHS im März

VHS-Vortrag zu Vicky Leandros

Die Künstlerin Vicky Leandros hat als 13-Jährige ihre erste Platte veröffentlicht und auf Anhieb 50.000 Stück davon verkauft. Mit 15 Jahren tritt sie zum ersten Mal beim Grand Prix auf und wird Vierte, fünf Jahre später gewinnt sie mit dem Mega-Erfolg „Après toi“. Sie war und ist ein internationaler Star, hat Millionen Platten verkauft und war mit ihren Tourneen auf der ganzen Welt unterwegs. Ihre Eltern kamen in den 50er Jahren nach Deutschland, Leandros lebte noch einige Jahre auf Korfu, bis sie ihnen folgte. VHS-Dozentin und Muttersprachlerin Georgia Triantafillydou stellt die Künstlerin am Freitag, dem 3. März, um 18.00 Uhr in der VHS im RomaNEum vor.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit für diesen entgeltfreien Vortrag finden Sie hier.

VHS-Vortrag zu Fundamentalismus in den Weltreligionen

Die Religionswissenschaftlerin Dr. Ulrike Peters bearbeitet in ihrem Vortrag am Montag, 06. März 2023., in der VHS im RomaNEum die Frage, was die Ursprünge, Kennzeichen und Ziele religiösen Fundamentalismus sind. Ursprünglich eine Bewegung im Christentum, die sich selbst als Fundamentalisten bezeichnete und sich als Gegenbewegung zur Moderne mit dem Ziel der Rückbesinnung auf die religiöse Tradition verstanden, steht heute der Islamismus im Brennpunkt des Interesses. Keine Religion ist aber vollkommen frei von fundamentalistischen Tendenzen.

Beginn ist um 17.00 Uhr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit für diesen entgeltfreien Vortrag finden Sie hier.

Ölmalerei - bildnerisches Gestalten an der VHS

Ab dem 07. März 2023 jeweils dienstags von 17.45 - 20.00 Uhr können Einsteiger*innen und Fortgeschrittene ihre Kenntnisse der Ölmalerei alle 14 Tage vertiefen. Thematisch orientiert sich der Kurs, der 123,66 Euro kostet, an den Interessen der Teilnehmenden. Das heißt Stillleben, Landschaft oder Porträt sowie abstraktere Arbeiten können ausgewählt, und unter fachlicher Anleitung, gemalt werden.

Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.







Herz Yoga an der VHS Neuss

Ab dem 08. März 2023. können Teilnehmende immer mittwochs von 17.00 - 18.30 Uhr Herz Yoga praktizieren. Ziel ist es, dabei über die statische und dynamische Yogaübungen sowie über den Atem, positiven Einfluss auf das eigenen Herzkreislaufsystem zu nehmen. Die abschließende Entspannungsphase wird effektiv von Klangschalen unterstützt.



Der Kurs kostet 90 Euro. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.







VHS-Infovortrag zu Bürgerbegehren

Für bessere kommunale Radwege oder zur Verbesserung des Klimaschutzes - intensiv wie nie zuvor nutzen Bürgerinnen und Bürger aktuell die Möglichkeit kommunaler Bürgerbegehren in NRW, auch in Neuss. Aber wie funktioniert eigentlich so ein Bürgerbegehren? Das alles ist Thema dieses Vortrags am Donnerstag, 09. März 2023, in der VHS im RomaNEum. Der Referent, Alexander Trennheuser, ist Sozialwissenschaftler und Geschäftsführer der Initiative "Mehr Demokratie".

Die entgeltfreie Informationsveranstaltung beginnt um 17 Uhr. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

Kultur-Erlebnis in der VHS am Sonntag

Am 12. März 2023 lädt die VHS im RomaNEum um 11 Uhr zu einem neuen Kultur-Erlebnis ein: die bekannte Schriftstellerin Angela Steidele entführt das Publikum ins die goldene Zeit Leipzigs, ins 18. Jahrhundert. In ihrem neuesten Buch thematisiert sie die Familie Bach und die Philosophen der Zeit - das gewitzte Porträt der Aufklärung aus Frauensicht verspricht einen vergnüglichen Sonntagvormittag.

Mehr Informationen und die Anmeldemöglichkeit für die entgeltfreie Mischung aus Lesung und Vortrag finden Sie hier.

VHS-Vortrag über Marion Gräfin Dönhoff

Der Vortrag von Natalie Reinsch am Montag, 13. März 2023., stellt diese - durch ihren publizistischen und politischen Werdegang so bedeutende - Frau vor und stellt die Frage, welche Lehren für unsere Demokratie aus ihrem Leben gezogen werden können. Die Veranstaltung im Rahmen von „100 Köpfe der Demokratie“ wird unterstützt von der Stiftung Theodor-Heuss-Haus und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Der entgeltfreie Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

VHS-Vortrag „Schwarzes Gold in der Nordsee“

Am Beispiel Norwegen stellt die Geographin Karin Horn in ihrem Bildervortrag am Dienstag, 14. März 2023., die Auswirkungen des Öl-Booms auf Ökonomie, Gesellschaft und Raumstruktur des Landes auf. Der entgeltfreie Vortrag beginnt um 18.30 Uhr in der VHS im RomaNEum. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

VHS-Reisereportage „Mein südliches Afrika“

Nach dem erfolgreichen ersten Teil von "Mein südliches Afrika" nimmt Naturfotograf, Fotocoach und Tierarzt Günter Huppert das Publikum in "Magische Momente" am Mittwoch, 15. März 2023, mit auf eine weitere, atemberaubende Reise abseits der üblichen Touristenpfade in den wilden Norden Namibias. Es geht bis an die Grenzen Angolas und in ein so noch nicht erlebtes Südafrika. Die fesselnde Multimedia-Show in der VHS im RomaNEum lässt eintauchen in einmalige Landschaften, eine faszinierende Tierwelt und außergewöhnliche Begegnungen.

Beginn des entgeltfreien Bildervortrags ist um 19.30 Uhr. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

VHS-KunstKrimi

Am Donnerstag, 16. März 2023, lädt die Kunsthistorikerin Donatella Chiancone-Schneider in der VHS im RomaNEum die Teilnehmer*innen zur Lösung des Falls „ Mona Lisa“ ein. Um 17.00 Uhr beschäftigt sie sich mit dem berühmtesten und vielleicht rätselhaftesten Gemälde der Welt. Mit Hilfe von Aussagen prominenter und weniger bekannten Augenzeugen sowie moderner Techniken zur Untersuchung von Kunstwerken wird versucht, einige Fragen zu beantworten: Wer posierte für das Mona-Lisa-Portrait? Was hat es mit dem besonderen Lächeln und mit dem verfolgenden Blick auf sich?

Wenn Sie sich vorab anmelden, erhalten Sie bereits vorab Infos zu diesem entgeltfreien Vortrag. Die Anmeldung finden Sie hier.

Mit der VHS online auf die Dächer des Kölner Doms

Für diese kunsthistorische Führung am Sonntag-Nachmittag kann man gemütlich zuhause bleiben: die Kunsthistorikerin Martina Langel führt mit Kamera und Ton live auf die Dächer des Kölner Doms. Per Zoom erlebt man eine bedeutende Kathedrale aus ungewohnter Perspektive. Es gibt spektakuläre Ausblicke und informative Einblicke in die Geschichte. Das kostenlose Projekt dient in besonderer Weise den Menschen, die diesen Ort nicht erleben können, weil ihre Mobilität, ihr Alter, ihre Gesundheit dies nicht zulässt.

Die Führung findet von 15.00-16.30 Uhr per Online-Konferenztool Zoom statt. Mehr Infos auf der VHS-Homepage oder unter der VHS-Telefonnummer 02131 90-4157. Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig.

VHS-Vortrag zum „ Ende des Geldes, wie wir es kennen“

Bargeld, Zinsen für Sparer, rein staatliche Währungen: Jahrhunderte alte Gewissheiten des Geldes sind plötzlich passé. Alexander Hagelüken, Leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik bei der Süddeutschen Zeitung, zeigt am Dienstag, 21. März 2023., in der VHS im RomaNEum, welche Kräfte diese Entwicklungen vorantreiben und wie weit diese international bereits gediehen sind.

Der entgeltfreie Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

VHS-Exkursion zur Neusser Synagoge

Im Rahmen der Internationale Wochen gegen Rassismus besucht die VHS am Donnerstag, 23. März 2023., die neue Neusser Synagoge, die im September 2021 eröffnet wurde. Die rund 600 Gemeindemitglieder haben damit nach 80 Jahren wieder eine religiöse Heimat in Neuss. Bei dem Besuch in der Synagoge wird Wissenswertes zur jüdischen Religion und Tradition vermittelt. Zum Ausklang gibt es noch ein "L'Chaim", dh. einen kleinen Umtrunk mit einem Glas Wein. Beginn ist um 17 Uhr. Die Teilnahme kostet 5 €, eine Anmeldung ist erforderlich.

VHS-Vortrag zu den Uiguren in China

Rund 15 Millionen Uiguren leben in der chinesischen Provinz Xinjiang. Die muslimische Minderheit wird von staatlicher Seite starken Repressionen ausgesetzt, wie der Journalist Philipp Mattheis in seinem Vortrag am Dienstag, 28. März 2023., in der VHS im RomaNEum aufzeigt.

Die VHS lädt ein, sich über dieses brisante Thema sachlich fundiert zu informieren und zu diskutieren. Der entgeltfreie Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Mehr Informationen und die Anmeldeldung finden Sie hier.

Neuer Kurs in der VHS: klimafit

Die VHS und das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Neuss bieten einen neuen Durchgang des Zertifikatskurses zur Klimabildung an. Vier Kursabende finden mittwochs als Präsenztermine im RomaNEum statt, während zwei weitere Kursabende online durchgeführt werden. Start ist am 29. März 2023., jeweils von 17.00-20.00 Uhr. Der Kurs kostet 28,90 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Yannic Han Biao Federer liest in der VHS

Die VHS und die Stadtbibliothek laden zu einer Lesung ins RomaNEum ein: der preisgekrönte Autor Yannic Han Biao Federer stellt am Mittwoch 29. März 2023, seinen neuen Roman „Tao“ vor. Federer erhielt zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, darunter der 3sat-Preis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur 2019. Beginn der kostenfreien Veranstaltung ist um 19 Uhr. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

VHS-Bilderreise durch die Gärten Europas

Ilona Wandtke führt am Donnerstag, 30. März 2023, um 19 Uhr mal nicht in die Ferne, sondern bleibt bei ihrem Gartenvortrag im eigenen Bundesland: die Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen ist reich an historischen und zeitgenössischen Gärten - von barocken Schlossgärten, Landschaftsparks, öffentlichen Parkanlagen und botanischen Gärten bis zu modernen Villengärten und privaten Gärten. Dieses Mal wird Burg Anholt und Nordkirchen im Münsterland; im Ruhrgebiet den barocken Höhenpark Hohenlimburg und die Villa Hohenhof in Hagen; im Rheinland Schloss Moyland, Kloster Kamp-Lintfort, Schloss Benrath, Malkastenpark und Lantz‘sche Park in Düsseldorf, Schloss Wickrath bei Mönchengladbach, Schloss Dyck in Jüchen, die Museumsinsel Hombroich bei Neuss und Schloss Augustusburg in Brühl besucht.

Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

Alle Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf der Homepage der VHS-Neuss. Alle Veranstaltungen finden in der VHS im RomaNEum, Brückstraße 1, 41460 Neuss statt.