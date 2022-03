22.03.2022 - Friedenskonzert des Jedermannchors

Für den Frieden in der Ukraine und der Welt geben Jedermannchor & friends“ am Samstag, 26. März 2022, 16 Uhr auf dem Vorplatz des Romaneums; Brückstraße 1, Neuss, ein Mitsing-Konzert. Der „Jedermannchor“ ist ein Inklusionschor der Behindertenhilfe der St. Augustinus-Gruppe in Kooperation mit der Musikschule der Stadt Neuss. Er verbindet Menschen mit und ohne Behinderung. Das Konzert ist eingebettet in eine Aktionswoche der Neusser Kulturinstitutionen gegen den Krieg in der Ukraine.

Die Idee, ein größeres gemeinsames Konzert zu veranstalten, hatten Chorleiterin Christina Döhlings und die Musiker Frank Heidemann, Martin Dittert und Mike Stattler nach einem spontanen Friedenskonzert auf dem Neusser Marktplatz kurz nach Kriegsbeginn. An diesem nahmen auch zahlreiche Mitglieder des Jedermannchors teil. Holger Müller, Leiter der städtischen Musikschule, war sofort begeistert von der Idee: „Wir unterstützen den Jedermannchor sehr gerne bei dieser großartigen Aktion und stellen die notwendige Technik und Infrastruktur zur Verfügung. Besonders freue ich mich, dass eine Gruppe junger Musikschüler das Konzert eröffnen und damit ein wichtiges Zeichen für den Frieden setzen wird.“.

Chorleiterin Christina Döhlings verrät: „Wir wollten schon seit längerem ein Friedenskonzert in Kooperation mit der Musikschule Neuss veranstalten. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Neusser Aktionswoche lag es nahe, dies jetzt zu tun.“ Frank Heidemann ergänzt: „Ich empfinde die täglichen Schreckensmeldungen und das Leid, das den Menschen in der Ukraine zugefügt wird, als unerträglich. Vielleicht können wir den Schmerz und die Angst, die auch bei uns viele momentan empfinden, durch das gemeinsame Singen ein klein wenig lindern.“. Die beim Konzert gesammelten Spenden kommen der „Aktion Deutschland hilft" bzw. dem Verein SWIFF e.V. für Menschen in der Ukraine zugute.

Weitere Informationen sind unter: www.musikschule-neuss.de erhältlich.

(Stand: 22.03.2022/Spa)