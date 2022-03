24.03.2022 - Stadtradeln-Star gesucht!

Wer in der Zeit vom 6. bis zum 27. Mai 2022 durchgängig mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV unterwegs ist, kann der diesjährige Stadtradeln-Star der Stadt Neuss werden. Denn auch in Neuss wird in diesem Zeitraum wieder die Aktion „Stadtradeln“ stattfinden.

Wer in Neuss lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine (Hoch-)Schule besucht, ist herzlich eingeladen, sich unter www.stadtradeln.de/registrieren einem Team anzuschließen oder selbst ein Team zu gründen. Ziel des Stadtradelns ist es, beruflich und privat möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen, die Alltagstauglichkeit zu erleben und dabei einen wertvollen Beitrag für den Klimaschutz und die Radverkehrsförderung in Neuss zu leisten. Dabei sollen möglichst viele CO2-freie Kilometer für das eigene Team und die Stadt Neuss gesammelt werden.

Die Sonderkategorie „Stadtradeln-Star“ bietet die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Denn die Stadtradeln-Stars, die eine der teilnehmenden Städte vertreten, sollen an den 21 Tagen durchgängig kein Auto von innen sehen, ÖPNV- und Zugfahrten sind jedoch erlaubt. Als Stadtradeln-Star von Neuss gibt man zum Start der Aktion ein persönliches Statement inklusive Bild über die eigene Motivation ab, das im Anschluss auf der Homepage www.stadtradeln.de auf der Unterseite der Stadt Neuss eingestellt wird. Außerdem berichten sie mindestens am Ende einer jeden Stadtradeln-Woche persönlich über ihre Erfahrungen im Stadtradeln-Blog. Durch Text-, Bild- oder Videobeiträge zeigen die Teilnehmer*innen dass und wie ein Leben ohne Auto möglich ist.

Wer Stadtradeln-Star der Stadt Neuss 2022 werden möchte, kann sich noch bis zum 8. April 2022 per E-Mail an klimaschutz@stadt.neuss.de bewerben. Alle Stadtradeln-Stars erhalten für ihre Teilnahme hochwertiges Fahrradzubehör. Zudem werden am Ende der Kampagnensaison unter allen erfolgreichen Stadtradeln-Stars hochwertige Preise rund ums Thema Fahrrad verlost, darunter ein Edelfahrrad (wahlweise auch als Pedelec).

Die Stadtradeln-Aktion ist eine Initiative des Netzwerkes „Klima-Bündnis“. Das Netzwerk besteht aus europäischen Kommunen, die in Partnerschaft mit indigenen Völkern lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. Weiterführende Informationen sind unter www.klimabuendnis.org abrufbar.



(Stand: 24.03.2022, Kro)