24.04.2020 - Stadtbibliothek öffnet wieder

Die Neusser Stadtbibliothek öffnet ab Dienstag, 28. April 2020, wieder für das Publikum. Möglich macht dies ein Erlass des Landes NRW - eine gute Nachricht für alle Literaturfans.

Dienstags bis freitags kann die Stadtbibliothek in der Zeit von 11 bis 17 Uhr von maximal 50 Personen gleichzeitig genutzt werden um sich anzumelden, nach neuer Literatur zu suchen und diese auszuleihen. Innerhalb der Bibliothek ist das Tragen eines eigenen Mund-Nasenschutzes erforderlich, zudem muss man sich registrieren lassen. Aus Hygienegründen stehen die Internet-PCs ebenso wie Kopierer, Scanner und die Tageszeitungen nicht zur Verfügung. Außerdem wurden alle Sitzmöbel entfernt sowie der Gaming-Bereich „Spielunke“ und die Leseburg in der Kinderabteilung gesperrt.

Der Bestell- und Abholservice wird für diejenigen, die zur Risikogruppe zählen oder aus anderen Gründen nicht zu den Öffnungszeiten in die Stadtbibliothek kommen können, weiterhin angeboten. Über den Online-Katalog können bis zu zehn ausleihbare Medien kostenlos reserviert werden. Nach individueller Terminabsprache können die verbuchten Medien montags bis freitags von 7 bis 10.30 Uhr im Windfang der Bibliothek abgeholt werden.

Auch alle digitalen Angebote können weiterhin genutzt werden, wie beispielsweise das Zeitungs- und Zeitschriftenportal „PressReader“, die virtuelle Zweigstelle „Onleihe“ oder die Sprachlernplattform „Rosetta Stone“. Die Anmeldung zur Nutzung der digitalen Angebote ist kostenfrei unter www.stadtbibliothek-neuss.de möglich.

Aktuell ausgeliehene Medien sind bis zum 2. Juni verlängert worden und können einfach über die Außenrückgabe zurückgegeben werden. Das ist montags von 7 bis 12 Uhr und dienstags bis freitags von 7 bis 17 Uhr möglich. Zur selben Zeit ist das Bibliotheksteam auch telefonisch unter 02131-904201 erreichbar, E-Mails an bibliothek@stadt.neuss.de sind jederzeit möglich.

Veranstaltungen der Stadtbibliothek finden weiterhin nicht statt, auf der Homepage finden sich jedoch viele Lese- und Spieltipps des Bibliotheksteams. Über die Plattformen Facebook, Instagram und Twitter gibt es zudem täglich spannende Einblicke hinter die Kulissen.