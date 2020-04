24.04.2020 - Zollstraße ab Samstag wieder freigegeben

Der bisher für den Individualverkehr gesperrte Bereich der Zollstraße zwischen Ober- und Erftstraße wird ab Samstag, 25. April 2020 wieder freigegeben. Die Sperrung „Am Kehlturm“ und die Umleitungen werden aufgehoben. In Fahrrichtung stadteinwärts ist wegen Restarbeiten am Gehweg weiterhin die rechte Fahrspur gesperrt, sodass der Verkehr zwischen Promenaden- und Oberstraße in beiden Fahrtrichtungen einspurig geführt wird. Die Fußgänger können den Kreuzungsbereich wieder uneingeschränkt passieren. Die Mühlenstraße ist nur über die Windmühlengasse erreichbar, da die Einfahrt von der Zollstraße in die Mühlenstraße gesperrt ist. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge über die Zollstraße ist jedoch zu jederzeit gewährleistet.

Die Zollstraße war wegen Kanal- und Straßenbaumaßnahmen auf der Mühlenstraße, die auch den Kreuzungsbereich zwischen Mühlen- und Zollstraße betrafen, seit Karneval für den Individualverkehr gesperrt. Die Arbeiten im Kreuzungsbereich sind abgeschlossen, auf der Mühlenstraße wird jedoch weiter gebaut.