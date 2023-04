25.04.2023 - Jahnstadion wird weiter modernisiert

Im Jahnstadion stehen weitere umfangreiche Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an, mit denen die Stadt Neuss die Nutzungsvielfalt der Sportanlage für die ansässigen Vereine, den Schulsport und die Öffentlichkeit weiter stärken möchte. Dafür fand gestern (Montag, 24. April 2023) der offizielle Auftakt statt.

Mit einer Zuwendung in Höhe von gut einer Million Euro aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen können die Sportverwaltung und die Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS) nun verschiedene Maßnahmen zur Modernisierung der größten Sportanlage der Stadt umsetzen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 4,7 Millionen Euro, die im Wesentlichen von der Stadt Neuss getragen werden.

„Sport bringt Menschen zusammen und miteinander ins Gespräch – egal ob im Verein, in der Schule oder individuell. Das sehen wir auch an diesem Projekt, das von der guten Zusammenarbeit der Beteiligten Vereine untereinander sowie mit der Stadt Neuss enorm profitiert. Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Jahnstadion gemeinsam die vielseitigste Sportanlage in Neuss noch weiter optimieren können“, so Bürgermeister Reiner Breuer.

Das Projekt setzt sich aus vier Teilmaßnahmen zusammen. Als erstes soll noch in diesem Jahr die Sanierung der Stadionhalle erfolgen, deren Fertigstellung für den Herbst geplant ist. Hier werden die Fenster sowie die Damentoilette saniert. Außerdem wird der Schwingboden erneuert und die Teleskopbühne instandgesetzt. Für diese Maßnahme sowie für die Sanierung und brandschutztechnische Ertüchtigung der Stadionumkleide ist die GMNS verantwortlich. Neben einer neuen Lüftungsanlage und eines zweiten baulichen Rettungsweges erhält das mehr als 40 Jahre alte Umkleidengebäude einen behindertengerechten Sanitärbereich.

Das Sportamt der Stadt Neuss erweitert durch den Bau von drei überdachten und beleuchteten Tennis-Hartplätzen die Trainings- und Spielmöglichkeiten der Tennisvereine bei Regenwetter, in den Abendstunden sowie im Winterhalbjahr. Außerdem lässt es einen Fitnessraum errichten. Damit soll den Spitzen- und Leistungsportlerinnen und -sportlern aus den ansässigen Vereinen TC Blau-Weiss Neuss und HTC Schwarz-Weiss Neuss ein ortsnahes Angebot für Athletik-, Kraft- und Ausdauertraining zur Verfügung stehen.

Schon in den vergangenen Jahren hat die Stadt Neuss verschiedene Maßnahmen im Jahnstadion durchgeführt. Dazu gehörte beispielsweise die Errichtung eines Kunstrasen-Fußballfeldes und die Umgestaltung der Leichtathletikanlagen. Zudem wurden die Oberbeläge der Hockeyfelder erneuert und deren Fluchtlichtanlage auf LED umgestellt.

Alle Maßnahmen entsprechen dem 2017 vom Rat der Stadt Neuss beschlossenen Sportentwicklungsplan, im dem die Modernisierung des Jahnstadions als Zentrum für den Hockey- und Tennissport sowie für Fußball ein zentraler Punkt ist.

