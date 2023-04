25.04.2023 - Kunstgenuss im Museum: Die Kunst der Wahrnehmung

In der beliebten Reihe „Kunstgenuss“ widmet sich Kunstvermittlerin Dr. Carola Gries am kommenden Donnerstag, 27. April 2023 um 18.30 Uhr im Clemens Sels Museums Neuss der aktuellen Sonderausstellung „Die Kunst der Wahrnehmung. Jürgen Paatz – Malerei“.

Klare, monochrome Werke lassen die Besucherinnen und Besucher in eine intensive Betrachtung eintauchen und geben Raum für ganz individuelle Kunsterlebnisse. Rund 60 Werke aus mehreren Jahrzehnten spiegeln jene »Kunst der Wahrnehmung« wieder, die zum intensiven Sehen und Empfinden einlädt.

Im Anschluss bietet sich bei einem gemeinsamen Glas Wein die Gelegenheit zum Austausch. Die Teilnahmegebühr für die 90-minütige Führung beträgt 11 Euro inklusive Eintritt und Weinverkostung. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung und weitere Informationen finden die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de sowie dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141.

