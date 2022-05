24.05.2022 - Geänderte Müllabfuhr

Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) weist darauf hin, dass sich die Leerungen der Restmüll- und Biotonnen sowie der Altpapiertonnen aufgrund des Feiertages am Donnerstag, 26. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt), jeweils um einen Tag nach hinten verschieben.



Betroffen sind nur die Bezirke, in denen die Leerungen regulär donnerstags und freitags stattfinden. Der Abfuhrtermin am Donnerstag verschiebt sich somit auf Freitag, 27. Mai, der Freitagstermin verschiebt sich auf Samstag, 28. Mai. Die vor dem Feiertag liegenden Abfuhrtermine bleiben von der Verschiebung unberührt.



Rückfragen zur geänderten Müllabfuhr beantwortet das Kundenzentrum der AWL Neuss GmbH unter der Ruf-nummer 02131-124480. Weitere Informationen zur Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH stehen im Internet unter www.awl-neuss.de bereit.

(Stand: 24.05.2022, Kro)