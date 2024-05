24.05.2024 - Angebot der Stadtbibliothek

Mit einigen Höhepunkten stimmt die Stadtbibliothek auf die Sommer- und Urlaubszeit ein: In der „Familienzeit“ gibt die Ergotherapeutin Susanne Layes-Schwarz Tipps für Entspannungsübungen. Wie jedes Jahr nimmt die Stadtbibliothek am bundesweiten Digitaltag 2024 teil und öffnet für Familien mit Kindern den Makerspace. Mit einer literarischen Sommerreise stellen Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek Sommerromane vor, die an erholsame Urlaubsorte in Europa führen.

Und last but not least fiebern Kinder und Jugendliche nicht nur den Sommerferien entgegen, sondern auch dem SommerLeseClub (SLC). Die Stadtbibliothek hat wieder ein abwechslungsreiches Programm für die Mitglieder des SLC geplant. Die einzelnen Angebote sind auf der Website des SLC zusammengestellt und zu den Anmeldeformularen verlinkt.

Für die Erwachsenen gibt der „25. Literarische Sommer / Literaire Zomer“ in seinem Jubiläumsjahr einen interessanten Einblick in die deutsch-niederländische Literaturszene. Das Gesamtprogramm ist ab Mitte Mai hier einsehbar.

Das Juniprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:

Familienzeit „Mein bunter Gute-Laune-Koffer“ – Mitmachlesung für Familien

Bei der Familienzeit am Samstag, 1. Juni 2024, ist die Ergotherapeutin Susanne Layes-Schwarz um 11 Uhr zu Gast in der Stadtbibliothek. Neben 20 Jahren Berufserfahrung mit Eltern und deren Kindern bringt sie an diesem Tag den Bären Happy und die Geschichte zum Gute-Laune-Koffer mit. Es wird gemeinsam gelesen und entspannt. Darüber hinaus gibt es eine Anleitung für Übungen, die ganz leicht zu Hause nachgemacht werden können. Eingeladen sind Familien mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

Aktionen aus dem Makerspace beim Start-up-Markt

Am Dienstag, 4. Juni 2024, ist die Stadtbibliothek Neuss mit ihrem Makerspace von 14 bis 17 Uhr auf dem Start-up-Markt im Rheinischen Landestheater Neuss vertreten. Dort werden ausgewählte Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien aus der Kreativwerkstatt gezeigt. So bieten die Lernroboter Ozobot und Dash eine niedrigschwellige Möglichkeit, die Grundlagen mathematischer Logik zu erlernen. Außerdem gibt es eine Auswahl an Geschicklichkeitsspielen aus der „LeihBar – Bibliothek der Dinge”. Diese Spiele machen nicht nur Spaß, sondern fördern auch die Geschicklichkeit. Alle Geräte können vor Ort ausprobiert werden.

Bilderbuchkino „Lesebär“ – „Zauberfrei für Hermeline“

Im Bilderbuchkino „Lesebär“ können Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren am Donnerstag, 6. Juni 2024, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek die kleine Hexe Hermeline dabei begleiten, wie sie ohne Zauberei all‘ ihren Freunden helfen muss. Vorgelesen wird die Geschichte „Zauberfrei für Hermeline“ von Katja Reider und Günther Jakobs. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden sich auf der Website

Das ist „MachBar“: offener Makerspace!

Am „Digitaltag 2024“ am Freitag, 7. Juni 2024, öffnet die Stadtbibliothek um 15 Uhr ihren Kreativraum, damit Kinder im Makerspace ihrem Forscher- und Entdeckerdrang nachgehen und Geräte und Materialien kennen lernen können. Mit den EduBotics-Bausätzen können Kinder ab zehn Jahren mit ihren Familien die faszinierende Welt des Programmierens entdecken. Darüber hinaus können sie an diesem Nachmittag mit der Podcast- und Tontechnik experimentieren und lernen, wie Töne aufgenommen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Voranmeldung über die Website wird gebeten.

Mini-Bücherwürmchen

Am Montag, 10. Juni 2024, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

VorlesBar – Geschichten mit dem Kamishibai erzählt

In der „VorlesBar“ am Freitag, 14. Juni 2024, werden Geschichten mit dem Kamishibai-Bilderrahmen erzählt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung für Familien mit Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren steht die Geschichte „Elefanten im Haus“. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Veranstaltung findet um 16 Uhr in Kooperation von Stadtbibliothek und dem Familienforum im Edith Stein-Haus statt. Es wird um Anmeldung direkt über die Website gebeten.

Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 19. Juni 2024, findet um 16.30 Uhr der „Inklusive Literaturkurs“ im Makerspace der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen sind über die Website abrufbar.

Bilderbuchkino „Lesebär“

Was sich Hase Häppi ausgedacht hat, um nicht mehr jeden Tag aufs Neue entscheiden zu müssen, was er anziehen und essen soll oder mit wem er spielt, das erfahren Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren am Donnerstag, 20. Juni 2024, im Bilderbuchkino „Lesebär“. Um 15 Uhr wird in der Stadtbibliothek die Geschichte „Hase Häppi – Kunterbunt macht glücklich“ von Susanne Weber und Monika Filipina vorgelesen. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden sich auf der Website.

Aktiv & kreativ: Einladung zum Rendezvous mit neuen Büchern

Am Donnerstag, 20. Juni 2024, laden Kim Kubiak und Helga Schwarze zu einer besonderen literarischen Sommerreise in die Stadtbibliothek ein. Auf eine besondere Art stellen sie um 18 Uhr Sommerromane für den nächsten Urlaub und entspannte Lesestunden vor. Die Reise geht vom hyggeligen Norden bis zur himmlischen Mittelmeerküste, vom rauen Nordwesten bis zum orientalisch anmutenden Osten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung über die Website erleichtert die Vorbereitungen.

Von Maja bis Elsa – eine Reise durch die Musik unserer Kindheitshelden

Am Sonntag, 23. Juni 2024, können sich Interessierte ab 11 Uhr im Pauline-Sels-Saal im RomaNEum vom Neusser Kinder- und Jugendchor verzaubern und an schöne Zeiten aus der Kindheit erinnern lassen. Bekannte Kindheitshelden werden wieder zum Leben erweckt und in einer bunten Mischung aus Märchen, Kinderbuchverfilmungen, Fernsehserien und Musicals vorgestellt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den Fördervereinen der Musikschule und der Stadtbibliothek, „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“, statt. Der Eintritt ist frei, weitere Informationen gibt es auf der Website.

Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 24. Juni 2024, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für diejenigen, die über einen gültigen Bibliotheksausweis verfügen und ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 25. Juni 2024, in der Zeit von 13.30 bis 14.15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 25. Juni 2024, um 14.15 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind. Informationen und Anmeldung über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können im Workshop am Dienstag, 25. Juni 2024, um 16 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ im Makerspace der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen, den Aufbau und die Bedienung des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ sowie einen Einblick in die Handhabung der Open Source Slicer Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker vor Ort in der Stadtbibliothek buchen und nutzen. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 26. Juni 2024, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, aber auch Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

Initiativen-Speed-Dating – Entdecke nachhaltiges Engagement in Neuss

Bei einem Initiativen-Speed-Dating für nachhaltigen Konsum am Samstag, 29. Juni 2024, kommen um 11 Uhr lokale Initiativen in die Stadtbibliothek um Fragen zu beantworten und einen Eindruck von ihrem Engagement zu vermitteln. Interessierte können einen authentischen Einblick in die Arbeit der Neusser Initiativen, die sich für einen nachhaltigen Lebensstil einsetzen, erhalten und eventuell sogar eine für sie passende Mitmachmöglichkeit finden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit „MehrWertRevier“, einem Projekt der Verbraucherzentrale NRW, statt. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Anmeldung mit Angabe eines gewünschten Timeslots bis zum 25. Juni über die Website der Verbraucherzentrale wird gebeten. Weitere Informationen über die Website.

Ausstellungen im Juni 2024:



Zum internationalen Kindertag am 1. Juni 2024 ist im Erdgeschoss eine Ausstellung von „Terre des Hommes“ unter dem Motto „Kinder haben das Recht auf eine gesunde Umwelt“ zu sehen.

Zum europäischen Tag des Fahrrads am 3. Juni 2024 werden im Erker des Erdgeschosses Medien zum Motto „Nachhaltig Reisen“ ausgestellt.

Im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek werden Medien zum Weltumwelttag am 5. Juni 2024 gezeigt.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss finden sich Werke des britischen Schriftstellers Ken Follett, der in diesem Monat 75 Jahre alt wird. Außerdem werden Werke des US-amerikanischen Thrillerautors Dan Brown ausgestellt, der seinen 60. Geburtstag feiert. Zum 50. Geburtstag der deutschen Schriftstellerin Juli Zeh werden ebenfalls Medien von der Autorin präsentiert.

Im Regal „Aus aktuellem Anlass“ im zweiten Obergeschoss wird Literatur zum LGBTQ+ Pride Month und zum Christopher Street Day am 28. Juni 2024 präsentiert.

