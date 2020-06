24.06.2020 - Ferienspaß 2020

Das Jugendamt hat zusammen mit den Neusser Jugendeinrichtungen, Verbänden, Sportvereinen und Firmen - auch für die durch die Corona-Pandemie besonderen Zeiten - ein vielfältiges Ferienprogramm zusammengestellt. Bürgermeister Reiner Breuer, Jugenddezernent Ralf Hörsken und Florian Grotmann vom städtischen Jugendamt stellten das umfangreiche Programm jetzt gemeinsam im Greyhound Pier 1 vor.

Den Neusser „Ferienspaß“ gibt es in diesem Jahr erstmalig durch die kurzfristige Umsetzung nicht als gedruckte Broschüre, sondern als reine Online-Veröffentlichung unter www.neuss.de/ferienspass oder www.neusswasgeht.de. Diese Veröffentlichung bündelt die zahlreichen Ferienangebote in den Sommerferien 2020 und kann jederzeit digital von den Familien abgerufen werden. Bürgermeister Breuer sprach von einem „ganz besonderen Jahr, das uns in allen Lebenslagen zu besonderen Maßnahmen zwingt. Es ist toll zu sehen, dass trotz der aktuellen Umstände solch ein umfangreiches Programm realisiert werden konnte.“ Florian Grotmann vom Neusser Jugendamt ergänzte: „Momentan ist alles noch im Fluss. Beinahe täglich erreichen uns weitere - neue und überarbeitete – Angebote. Die Online-Broschüre wird deshalb laufend aktualisiert.“

Die Durchführung der Angebote ist dank des sehr engagierten und kreativen Einsatzes der insgesamt über 25 Anbieter möglich, die für den Neusser Ferienspaß ihre räumlichen und personellen Ressourcen zur Verfügung stellen. In kürzester Zeit wurden Angebote neu konzipiert und den derzeitigen Bedingungen angepasst. Für die Erstellung und Veröffentlichung sowie die Förderung der Angebote werden kommunale Mittel in Höhe von rund 45.000 Euro zur Verfügung gestellt. Jugenddezernent Ralf Hörsken dazu: „Es wurden viele spannende Angebote für Kinder und Jugendliche erarbeitet – kein Kind in Neuss muss in den Sommerferien zu Hause bleiben. Kinder brauchen Geschichten und Erlebbares um zu wachsen. Ferien haben sich alle Kinder in dieser schwierigen Zeit verdient.“

Bedingt durch die Corona-Pandemie kann es in diesem Jahr eventuell zu höheren Ausgaben kommen, da bei den Anbietern aufgrund höherer personeller Aufwände und erhöhter Hygienemaßnahmen Mehrkosten entstehen können. Das Titelbild wurde in diesem Jahr von einer zehnjährigen Besucherin des Jugendclubs Vogelsangstraße gestaltet.

Der Ferienspaß 2020 enthält drei unterschiedliche Arten von Angeboten:

1) Verbindliche Ferienbetreuungen

2) Kurse, Workshops und Aktionswochen sowie

3) Tagesangebote und Ausflüge

Kategorie 1: Verbindliche Ferienbetreuungen (Auszug)

2020 gibt es acht Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren.

Juni 2020 bis 10. Juli 2020 täglich von 9 bis 18 Uhr: Offenes Tageszeltlager „Spaß im Gras“ für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren; eine Teilnahme ist nur wochenweise möglich. Erste Woche 6 Tage, zweite Woche 5 Tage (ohne Übernachtung). Das Zeltlager ist eine Kooperation zwischen dem Jugendamt, dem Malteser Kinder- und Jugendzentrum Grimlinghausen sowie dem Kinder- und Jugendzentrum Kontakt Erfttal (SKM Neuss e.V.).

im Greyhound Pier 1 für Kinder von 11-15 Jahren; Kosten: 80,00 € pro Woche Juli 2020 bis 7. August 2020: „Spielen, lachen, Ferien machen!“ im Haus Derikum (SKM Neuss) für Kinder von sechs bis zwölf Jahren; Kosten 55 Euro pro Woche.

Kategorie 2: Kurse, Workshops, Aktionswochen (Auszug)

Die Kategorie enthält über vierzig Angebote, bei denen die Besucher*innen auf kreative, kulturelle oder literarische Entdeckungsreise(n) gehen oder sich sportlich austoben können.

Die Stadtbibliothek (Neumarkt 10) bietet für Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien ab dem 23. Juni 2020. den (kostenlosen) SommerLeseClub digital Jede Woche wird eine neue kreative Aufgabe gestellt, die die Gewinnchance nach erfolgreicher Teilnahme erhöht. Hauptgewinn ist dieses Jahr eine Spielekonsole.

Kategorie 3: Tagesangebote und Ausflüge (Auszug)