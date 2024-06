24.06.2024 - Wahlausschuss tagt

Am Donnerstag, den 4. Juli 2024, tritt um 17 Uhr der Wahlausschuss der Stadt Neuss im Ratssaal (Rathaus Neuss, E.260) zusammen. Einziges Thema der vom 1. Beigeordneten, Frank Gensler, geleiteten Sitzung, ist die Aktualisierung der Einteilung des Stadtgebietes Neuss in Kommunalwahlbezirke für die Kommunalwahl 2025.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass das Parkhaus Rathausgarage aufgrund von Sanierungsarbeiten bis auf Weiteres geschlossen ist.

Anreise per ÖPNV

Die Straßenbahnlinie 709 ist in der Neusser Innenstadt kostenfrei nutzbar. Mehr Informationen erhalten Sie unter neuss.de/709

Haltestelle Rathaus (Fußweg 1 min): Haltestelle „Markt“

Anreise per PKW

Bei Anreise mit dem PKW stehen Ihnen in Echtzeit aktuelle Verfügbarkeiten von Parkmöglichkeiten, einschließlich Öffnungszeiten in der Neusser Innenstadt unter neuss.de/parkinfo zur Verfügung.