24.07.2020 - Noch Plätze frei!

Der „Kulturgarten - Sommer in Neuss am und im Globe“ bietet auch mehrere Veranstaltungen für Kinder. Der Zauberworkshop der Stadtbibliothek ist bereits ausgebucht, aber zu den nachstehenden Nachmittags-Vorstellungen gibt es noch Tickets.

Am Samstag, 25. Juli 2020, um 15.30 Uhr findet das

Kindertheater „Ein Schatz auf der Pirateninsel“ statt.

Daria Nitschke und die Puppen ihrer Märchenbühne bringen ein vergnügliches Theaterstück in den Kulturgarten; der verwandelt sich flugs in die Pirateninsel, auf der Käpt`n Maus, Igelbert Kratz und Dicki Tam nach verborgenen Schätzen graben. Am Sonntag, 26. Juli 2020 um 17.30 Uhr findet „Die Fug und Janina Show“ statt. Fug und Janina sind seit etlichen Jahren live unterwegs mit ihren Ukulelen und begeistern alle Altersklassen von drei bis 99 mit ihren Mitmachkonzerten. Dem jüngeren Publikum sind sie bestens bekannt als Schauspieler in den TV-Formaten „Wissen macht Ah!“ und „Sendung mit der Maus“. Live zu erleben sind sie jetzt im Neusser Kulturgarten, wo sie mit Musik und Geschichten Unfug für die ganze Familie treiben.

Am Freitag, 31. Juli 2020 tritt das

Kindertheater „Die Made in China“ auf.

Eine kleine Made ist von daheim ausgebüxt und nach China gewandert. Was sie da erlebt, schreibt sie dem Kinderzauberer Guido Hoehne – und der erzählt es seinen kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Die Abstandsregeln werden gewahrt, die Mund-Nasen-Bedeckung kann man weglassen, sobald der Sitzplatz erreicht ist. Für das Catering sorgt das Wunderbar-Team im Strandgut, das bislang als „Wetthalle“ bekannt war.

Das Ticket kostet zehn Euro, ermäßigt für Kinder fünf Euro (zzgl. Vorverkaufs- und Servicegebühren).

Karten sind telefonisch 0211/274000, über die bekannten Vorverkaufsstellen wie die Tourist-Information und Platten Schmidt oder online über west:Ticket –erhältlich. Weitere Informationen gibt es online unter www.neuss.de.