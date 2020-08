24.08.2020 - Baumfällungen im Stadtgebiet

Im Jostensbusch werden ab Mittwoch Baumfäll- und Baumpflegemaßnahmen durchgeführt. Nachdem bereits Ende Juli im Rahmen einer Sofortmaßnahme zwei Bäume entnommen werden mussten, steht nun die Fällung von vier Buchen sowie einigen kleineren Bäumen im Waldbereich an. Darüber hinaus muss umfassend Totholz zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an den Bäumen im Bereich der Verkehrswege beseitigt werden. Durch die Arbeiten wird es zeitweise zu Sperrungen der Wege kommen, in Teilbereichen sind davon auch die anliegenden Straßen betroffen. Die Verwaltung bittet um Beachtung der Absperrungen.

Leider sind erneut im gesamten Stadtgebiet weitere Baumfällungen notwendig geworden: Hierbei handelt es sich um Fällmaßnahmen, die im Rahmen der regelmäßigen Baumkontrollen erfasst wurden und die zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit erforderlich sind. Eine aktualisierte Übersicht über diese geplanten Baumfällungen sind auf der Homepage der Stadt Neuss unter www.neuss.de/leben/umwelt-und-gruen/baumfaellungen-im-stadtgebiet zu finden. Neben den oben genannten enthält diese Liste weitere Baumfällungen in verschiedenen Stadtbezirken der Stadt Neuss. Ersatzpflanzungen werden im Jostensbusch umgehend noch in diesem Herbst, bei den späteren Maßnahmen im kommenden Frühjahr erfolgen.