24.08.2020 - Feuerwache Süd

Um Einsatzzeiten der Rettungskräfte im südlichen Teil der Stadt entscheiden zu verkürzen hat der Rat der Stadt Neuss den Bau einer neuen Feuerwache im Stadtteil Hoisten beschlossen. Das Gebäudemanagement hat im Juli 2020 das Büro Dr. Schrammen Architekten BDA, Mönchengladbach mit der Generalplanung für die Feuerwache Süd in Neuss-Hoisten beauftragt. Das Planungsbüro für Architektur und Stadtplanung hatte sich mit einem überzeugenden Entwurf in einem mehrstufigen, EU-weiten Vergabeverfahren gegen die Mitbewerber durchgesetzt.

Geplant ist ein markantes Gebäude-Ensemble aus drei Einzelbaukörpern, das als Landmarke am Ortsteileingang und Visitenkarte für den Löschzug Hoisten wirkt. Die geplanten Funktionen Berufsfeuerwehr, Löschzug Hoisten (Freiwillige Feuerwehr), Sonderfahrzeughalle und Übungsgelände werden hier geschickt miteinander verbunden.

Noch in diesem Monat beginnen nun die Planungsarbeiten. Der Bau der Feuerwache soll im ersten Quartal 2023 beginnen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme durch eine Tagesstaffel der Berufsfeuerwehr und den Löschzug Hoisten ist für Ende 2024 geplant.